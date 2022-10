Rally di Como, top ten per Spataro. Dipalma vince la classe

Buon bottino per i piloti varesini impegnati nel vicino Rally ACI Como disputato tra venerdì e sabato e valido come ultima prova del CIRA, il Campionato Italiano Rally Asfalto (che non aveva concorrenti nostrani tra quelli iscritti alla classifica assoluta).

Andrea Spataro e Giò Dipalma, pur tra qualche alto e basso, si sono fatti notare: il primo è riuscito a entrare in una top ten (nono) popolata di nomi importanti mentre il secondo si è tolto lo sfizio di vincere gruppo e classe e di battagliare a lungo con i primi dieci.

Il luinese Spataro, che quest’anno ha vinto il “Laghi” proprio ai danni di Dipalma (il malnatese patì un guasto sull’ultima prova) si è insediato presto tra i primi dieci, è diventato nono dopo la terza prova speciale nella quale ha perso terreno a causa della nebbia ma è riuscito a mantenere la posizione con la Skoda Fabia del team Erreffe navigata da Alessia Muffolini.

Un risultato, comunque, che non lo soddisfa a pieno come detto ai microfoni di Rallylink: «Siamo contenti di essere arrivati in fondo dopo un venerdì che è stato un calvario nel quale non ci siamo divertiti più di tanto, a causa della nebbia e della necessità di mettere le ruote nel punto giusto. Nella seconda giornata quindi, con la classifica già fuori portata, abbiamo deciso di divertirci di più ed è andata bene così».

Dipalma (foto in alto / Alquati), che ha portato in gara una Renault Clio con navigatore “Cobra”, non gareggiava proprio dal “Laghi” di fine febbraio, ma piede e talento sono rimasti gli stessi. Il pilota di Malnate ha spinto la sua vettura per due volte tra le prime dieci (entrambi i passaggi sulla Sormano-Zelbio-Nesso), ha chiuso 12° assoluto e ha vinto sia la classifica del gruppo RC3N sia quella della classe S16.

«Siamo supersoddisfatti: ci siamo divertiti tantissimo anche se il meteo non ci ha aiutati per quella che era la nostra prima esperienza su questa vettura. I ragazzi del team e quelli di Pirelli però ci hanno aiutato molto. Io ho avuto qualche difficoltà nell’adattarmi alla macchina ma poi abbiamo fatto segnare buoni tempi: meglio di così stavolta non poteva andare».

Gara sfortunata ma verdetto tutto sommato piacevole infine per Riccardo Pederzani, il giovane gaviratese affiancato dal co-pilota luinese Roberto Mometti. Pederzani ha prima rotto il semiasse e poi l’idroguida della sua Renault Clio RS Rally4 ma ha portato a termine la competizione guadagnando i punti necessari a vincere la Coppa ACI Sport di classe e di Under 25. Un risultato che gli garantisce un buon montepremi e la partecipazione al CIAR Junior 2023.

Il Rally ACI Como è stato infine vinto da uno dei piloti di casa, Corrado Fontana, sulla Hyundai i20 WRC insieme a Nicola Arena; sul podio anche Simone Campedelli e Tania Canton a 10″5 e Marco Signor e Patrick Bernardi (entrambi su Skoda Fabia Evo R5) a 12″7. Il risultato della gara lariana è stato determinante per assegnare il tricolore CIRA: a vincere il titolo è stato Campedelli davanti a Fontana e a Pinzano.