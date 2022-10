Il Varese ritrova la vittoria con grinta e faccia tosta: 1-0 a Desenzano

Il Varese ritrova tre punti a Desenzano al termine di una gara di grande sofferenza, ma nella quale ritrova la solidità difensiva, non subisce gol, e festeggia la vittoria grazie all’1-0 che porta la firma di Donato Disabato; sua la punizione al 26′ del primo tempo che dalla fascia sinistra sfila in area senza deviazioni e si insacca in rete decidendo l’incontro.

Nella ripresa la sofferenza è stata tanta: il Desenzano ha ovviamente spinto forte in cerca del pari, costruendo tanto ma senza riuscire a creare occasioni clamorose. Quando la grande opportunità è arrivata, in pieno recupero, con Cristian Esposito, Moleri è stato decisivo con la parata di piede che ha salvato il risultato e permesso di portare a casa i tre punti.

In classifica i biancorossi salgono a quota 9 punti. Non tanto, ma abbastanza per guardare la classifica da un’angolazione un po’ migliore. Sia chiaro: questo non può che essere il primo passo per la risalita. Servirà dare continuità al mattoncino messo oggi, utile per riprendere una marcia interrotta troppo presto e che ora si spera possa riprendere a ritmo sostenuto.

FISCHIO D’INIZIO

Ancora in cerca di una vittoria che manca dalla prima giornata, il Varese fa visita al Desenzano per una sfida tra squadre costruite con ambizioni di vetta e che invece si ritrovano nelle zone basse della classifica. I biancorossi si presentano in riva al Garda con bomber Carlo Ferrario in panchina dopo la febbre che lo ha colpito in settimana e senza mister De Paola, a sua volta assente per motivi di salute. In campo scende un 4-3-3 con il rientro di Gazo dal primo minuto, schierato a centrocampo, mentre la linea arretrata è formata da 4 difensori puri, senza terzini di spinta. In attacco c’è Cappai al centro con Scarpa e Pastore esterni. Il Desenzano di Mario Tacchinardi risponde con un 4-3-3 nel quale agiscono Goglino, Tanghetti e Bardelloni davanti. Nota di colore: il Varese scende in campo per la prima volta in stagione con un inedito completo verde.

PRIMO TEMPO

È il Desenzano a partire con il piglio migliore e al 4′ Moleri deve distendersi in tuffo per togliere dall’angolino il mancino rasoterra di Pinardi. La pressione dei gardesani fa abbassare il Varese, che ci mette qualche minuto a trovare le giuste misure e prendere un po’ di campo, grazie a qualche guizzo di Pastore sulla fascia. E proprio da una palla recuperata da Pastore a sinistra nasce la punizione che porta in vantaggio il Varese al 26′: battuta tagliata di Disabato, la palla sfila in area, sfiorata da Cappai e Mapelli, e alla fine termina oltre le spalle di Malaguti per l’1-0. Incassato il gol, il Desenzano prova a prendere campo in cerca del pari ma la difesa del Varese stringe le maglie per non lasciare spazi e in contropiede si affida alle ripartenze di Pastore, che al 39′ costringe Tanghetti al fallo da ammonizione al limite dell’area. Disabato ci riprova su punizione ma questa volta Malaguti respinge. Nel finale di tempo il Desenzano alza il baricentro ma non trova spazi per rendersi pericoloso e così all’intervallo i varesini sono avanti 1-0,

SECONDO TEMPO

Come previsto, il Desenzano prova a ripartire con il piede sull’acceleratore, ma il Varese regge bene, non si scompone e prova a ripartire in velocità. Al 4′ Pastore calcia alto non di molto al termine di un contropiede gestito da Disabato e Cappai. I padroni di casa però alzano i ritmi e si portano in avanti con forza, ma dei tanti corner (14-3 il conto alla fine) ottenuti non ci sono occasioni da gol. La fatica però si fa sentire e i crampi fermano prima Gazo e poi Cappai, sostituiti da Piraccini e Ferrario. I gardesani spingono forte e al 38′ il destro di Alborghetti passa a un soffio dal palo. Nel finale, con 5′ di recupero, la grande occasione capita sul destro di Cristian Esposito, che sbuca alle spalle della difesa ma non riesce a battere Moleri, che con il piede devia in angolo. Al triplice fischio, dopo una lunga sofferenza, il Varese può così festeggiare di nuovo i tre punti.