Ad Azzio Natale con slitta e presepe

Si avvicina il Natale e anche ad Azzio, come nel reto della valcuvia, si stanno pianificando i passi da intraprendere per garantire anche quest’anno l’atmosfera giusta per affrontare le feste.

Per quanto riguarda Azzio è in programma il presepe nelle aiuole antistanti la chiesa del Convento a cura del locale gruppo Alpini.

Il Comune poi, come gli anni precedenti, allestirà il babbo natale sulla slitta trainata dalle renne e le solite lucine su parte della facciata dell’immobile del municipio, dove peraltro si trovano anche le scuole primarie.