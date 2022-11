Calcio, Serie C: Novara – Pro Patria in diretta

La tredicesima gara di Serie C – in scena oggi, sabato 12 novembre, ore 17:30 – regala uno dei derby più sentiti del Girone A, quello del Ticino, che vede contrapposte allo stadio Silvio Piola il Novara padrone di casa e la Pro Patria, che ha nel mirino la seconda vittoria consecutiva e il sorpasso ai danni i piemontesi: nonostante le difficoltà riscontrate ad ottobre (1 vittoria su 5 partite) sono infatti appena due i punti che separano in classifica i tigrotti di Busto Arsizio dalla quinta piazza occupata. Nel mezzo però tre squadre che non voglio cedere la posizione, trattandosi di piazzamenti playoff.

