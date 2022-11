Vertice in prefettura per il funerale di Roberto Maroni in attesa del Consiglio dei Ministri

Si è conclusa in prefettura la prima riunione tecnica in vista dei funerali di venerdì 25 novembre di Roberto Maroni. Il prefetto Salvatore Pasquariello ha incontrato i vertici delle Forze dell’ordine, i comuni di Varese e Lozza, nonché con i rappresentanti della Diocesi di Milano, dei Vigili del Fuoco e del 118, per discutere degli aspetti relativi alla sicurezza per la cerimonia funebre delle ore 11, presso la Basilica di San Vittore. Si terrà un’altra riunione domani 24 novembre per adottare ulteriori misure ove il Consiglio dei Ministri deliberasse che si tratterà di Funerali di Stato, oppure per confermare quelle assunte oggi. Secondo quanto anticipato per tramite del deputato leghista Stefano Candiani, in contatto con il ministro Giancarlo Giorgetti, il Governo avrebbe deciso di deliberare i funerali di Stato per i quali, però è necessario un passaggio in Consiglio dei ministri.