I giornali di Anso a Varese si raccontano a Glocal

Sostenibilità e membership, modelli economici e sviluppo locale. A Varese in occasione di Glocal, la tre giorni che ogni anno serve per fare il punto sul giornalismo digitale on line, si è parlato di massimi sistemi della comunicazione on line, ma anche delle testimonianze delle singole testate locali e iperlocali che costellano l’Italia e aderiscono ad Anso, l’Associazione nazionale stampa online.

Si è trattato di un momento di confronto strutturato sulla falsariga del “barcamp“ che già nelle precedenti occasioni del festival è servito in passato come momento di ascolto.

Durante gli interventi sono stati esplicitati progetti e iniziative dei singoli giornali dove ad essere al centro di ogni intervento è stata l’importanza delle comunità locali intese come motore delle attenzioni che ogni giornale deve ad esse riservare.

Erano presenti all’incontro, avvenuto nella sala “immersiva“ di camera di Commercio a Varese Bartolo Scandizzo (Unico settimanale), Michele Pinto (Vivere Senigallia), Matteo Rainisio (Ivg), Davide Agazzi (Bergamonews), Vincenzo Cifarelli (Coratolive), Daniele Reali (Il Giunco) e Marco Giovannelli, (presidente Anso e direttore Varesenese).