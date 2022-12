Chitarre nella Chiesa di San Giorgio a Schianno aspettando il Natale

Domenica 18 dicembre alle ore 16.30 l’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno all’interno della Rassegna Musicattraverso propone uno “speciale Festival Mulini Letterari” con i chitarristi Donato D’Antonio e Tilt Peterson che si esibiranno nell’ottima cornice acustica della Chiesa San Giorgio Martire di Schianno.

La chitarra è lo strumento multitimbrico per eccellenza. Suoni, colori, effetti, mondi evocativi si moltiplicano per due, dando vita a una nuova dimensione sonora, multiforme e sorprendente. Il faentino Donato D’Antonio e l’estone Tilt Peterson (nella foto) si incontrano ed esplorano assieme le sorprendenti possibilità di questa formazione, mescolando le loro culture differenti e navigando alla ricerca di nuovi repertori.

Donato D’Antonio e Tilt Peterson collaborano dal 2011. Hanno tenuto numerosi concerti in Estonia, Italia e Finlandia in occasione di Festival e Rassegne di musica classica e contemporanea ricevendo notevoli attestazioni di stima dalla critica musicale.

Il loro repertorio comprende le maggiori opere della letteratura per duo di chitarra con una particolare attenzione per i compositori baltici (Eespere, Pärt, Rääts, Nieminen).

Nel 2013 hanno eseguito ed inciso in prima assoluta, in occasione delle celebrazioni per il sessantesimo compleanno del pluripremiato compositore Estone René Eespere, l’opera “Ante Diem”.



Donato D’Antonio, nato a Zurigo, ha conseguito la laurea in Chitarra classica presso il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena, ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento e ha conseguito il biennio di specializzazione di secondo livello in Chitarra presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. B. Martini” di Bologna.

Come musicista ha maturato esperienze artistiche in ambito classico ed etnico contemporaneo che lo hanno portato ad esibirsi in concerti come solista e con formazioni stabili, in sale da concerto e teatri in Europa, USA, Giappone, Centro e Sud America, Canada, Estremo Oriente e Nord Africa, in occasione di festival, rassegne e importanti stagioni concertistiche.

Tilt Peterson ha studiato con Vladimir Katkov a Tallinn e con Yuri Yudin a Mosca. Ha approfondito la sua formazione con maestri di fama come Leo Brouwer e Roberto Aussel. Ha girato gran parte dell’Europa, acclamato dal pubblico e dalla critica, suonando con i migliori musicisti estoni e con numerose orchestre estoni, finlandesi e russe. Ha suonato numerose volte in duo assieme alla chitarrista russa Anastasia Bardina, al chitarrista americano Eric Jones e al chitarrista italiano Donato D’Antonio.

Ha registrato e pubblicato in molti CD le più importanti composizioni di compositori estoni per il repertorio solistico e classico.

Interprete appassionato e promotore della musica contemporanea, ha ispirato molti compositori estoni e stranieri per creare nuove opere per la chitarra. Oltre a dare concerti, ha educato una generazione completamente nuova di chitarristi baltici ed è fondatore e direttore artistico del Tallinn Guitar Festival.

INGRESSO LIBERO | Posti limitati Prenotazioni presso la Biblioteca di Gazzada Schianno oppure via mail all’indirizzo: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it

www.musicattraverso.it