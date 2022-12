Lesione al menisco per Justin Reyes: sei settimane di stop

È valutata in sei settimane l’assenza dai campi di gioco di Justin Reyes, l’ala della Openjobmetis Varese infortunatasi all’inizio del riscaldamento del match di domenica 4 contro la Virtus Bologna.

I medici che lo hanno sottoposto agli esami del caso hanno confermato la prima diagnosi, ovvero una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, lesione però considerata “importante” e che richiederà un periodo di stop valutato per l’appunto in un mese e mezzo circa.

Il primo passo sarà comunque l’intervento chirurgico che sarà effettuato nei prossimi giorni: a operare Reyes dovrebbe essere il professor Rocchi di Reggio Emilia, l’ortopedico più noto e quotato in Italia per questo genere di interventi. L’idea è quello di mandare il giocatore sotto i ferri entro la fine della settimana per poi iniziare la riabilitazione al più presto.

Il comunicato ufficiale parla, per la verità, di “rivalutazione tra sei settimane” e molto dipenderà da come l’ala americana reagirà all’intervento. La speranza è che quel limite temporale, alla fine, coincida con il ritorno sui campi da gioco: a questo punto però Reyes tornerà per il girone di ritorno del campionato, vedremo se fin dalla prima giornata (22 gennaio a Trento) o da quelle successive.

A questo punto torna d’attualità la possibilità di tornare sul mercato: dalla società per il momento non sono giunte indicazioni ma naturalmente era necessario attendere notizie ufficiali su Reyes per, eventualmente, sondare eventuali proposte. Di seguito il comunicato ufficiale.