Solo pochi studenti del Facchinetti hanno protestato con quelli del Verri

Riceviamo e pubblichiamo la nota con cui la dirigenza dell’Isis Facchinetti contesta, parzialmente, la ricostruzione della giornata di protesta di alcuni studenti nel plesso di via Azimonti a Busto Arsizio

Ci tocca constatare, per l’ennesima volta, che la Vostra redazione continua a sparare titoli sul Facchinetti, il nostro istituto, in modo improprio o fuorviante.

Nel caso dell’articolo odierno, riferito ad una forma di protesta degli studenti dell’istituto Verri, per il disagio causato da un guasto all’impianto di riscaldamento dell’intero plesso scolastico, oltre che per altre supposte vicende loro interne a noi sconosciute, di cui c’è concreta percezione nel corpo dell’articolo, non si capisce perchè si debba far riferimento nel titolo ai nostri studenti i quali, pur manifestando iniziale malcontento, dopo aver ascoltato le nostre ragioni e, soprattutto, quanto da noi concretamente fatto per la risoluzione del problema, hanno ripreso le attività didattiche nella stragrande maggioranza dei casi, fatta eccezione per poche unità che rappresentano le classiche eccezioni che confermano la regola.

Questa nostra precisazione, oltre che in difesa del buon nome della scuola, si rende necessaria per tutelare la dignità dei nostri studenti i quali, pur con qualche distinguo, hanno mostrato ragionevolezza e buonsenso.

Per le famiglie di quei pochissimi che hanno abbandonato le aule momentaneamente fredde per recarsi in strada con temperature prossime allo 0, abbiamo già pubblicato una comunicazione di condanna dell’episodio ma, a prescindere dal fatto che non sappiamo se riterrete “opportuno” pubblicare questa nostra accorata precisazione, e visto che abbiamo sempre mostrato la massima disponibilità a collaborare con gli organi di stampa ed a Voi in primis, in modo onesto e serio, riteniamo che l’aspetto deontologico richiederebbe “sempre” una verifica delle proprie fonti prima di sparare la notizia a tutta pagina…e noi confermiamo la nostra disponibilità a rendere conto di ciò che accade!

Cordialmente

Prof. Lodovico Santoro

Vicario della Dirigente Scolastica

___________________

Prendiamo atto della precisazione rispetto all’articolo di venerdì 16 dicembre e del fatto che gli studenti del Facchinetti che hanno aderito alla protesta erano pochi o pochissimi.

Nell’articolo peraltro abbiamo dato volutamente maggiore spazio alle ragioni degli studenti del distaccamento dell’istituto Verri, distinguendo anche ragioni “strutturali” (che riguardano comunque l’edificio in condivisione con il Facchinetti) e ragioni legate agli aspetti organizzativi.

Quanto allo “sparare titoli”, facciamo notare che il titolo era quanto di più sobrio potesse esserci: prendeva solo atto del fatto che alcuni studenti dei due istituti avevano protestato.

Torneremo comunque sugli argomenti sollevati e ovviamente siamo disponibili a dare voce a ogni intervento che si stia mettendo in cantiere o si porti a compimento per risolvere i problemi

(Rm)