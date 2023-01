“Adotta un Km”: la EcoRun porta anche gli studenti sul percorso

La quarta edizione di EcoRun Varese porta con sé un’altra novità. Dopo l’attesissima Half-Marathon, che andrà ad aggiungersi alle gare già presenti, 10Km FIDAL Nazionale e 5/10 Km non competitiva (qui il link per iscriversi), una nuova iniziativa prende forma e punta a coinvolgere le scuole e i giovani del territorio: “Adotta un Km”.

Lo scopo è quello di sensibilizzare i ragazzi verso l’ambiente che li circonda creando un connubio con lo sport e stimolando la loro capacità di osservazione e analisi. L’iniziativa coinvolgerà le scuole secondarie di II grado di Varese e provincia, oltre all’Università dell’Insubria, e permetterà ai ragazzi di gestire un chilometro del percorso di gara per osservarne punti di forza, peculiarità e punti critici.

Il loro impegno culminerà in un progetto (multimediale, grafico, fotografico, artistico, letterario, scientifico, etc.) che avrà il compito di esprimere il loro lavoro e le loro osservazioni portando alla luce la natura e lo stato del tratto di percorso, con la possibilità di esprimere proposte di miglioramento che verranno sottoposte all’amministrazione comunale. L’idea è già stata accolta con entusiasmo dal mondo dell’istruzione, coinvolto dal provveditorato tramite una circolare in cui le scuole vengono invitate a darne ampia diffusione per la coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e le linee guida di Educazione Civica.

La volontà di rendere ancora più sicure le strade della Città Giardino e di valorizzare il patrimonio ambientale urbano, sono alla base di questa iniziativa, che non solo vuole coinvolgere i giovani, ma vuole anche idealmente consegnare loro il futuro del territorio.

