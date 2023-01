Il mercato immobiliare del Varesotto si è ripreso: in città i prezzi superano anche i 3mila euro al metro quadro

Torna vivace il mercato immobiliare in provincia: il primo dato e il più significativo è che le transazioni hanno raggiunto livelli superiori al periodo precedente al Covid, ma è importante anche il fatto che il Covid e la crisi hanno fatto tornare particolarmente appetibili case singole ed edifici con caratteristiche di sostenibilità energetica, e il fatto che è ritornato, dopo lunghi anni, il cliente investitore: che compra case contanti e le mette a reddito.

È quello che emerge dall’ultima edizione della “Rilevazione Prezzi Immobili”, che offre uno sguardo sui valori medi delle abitazioni nei 138 Comuni della provincia di Varese ed è curata da Camera di Commercio di Varese con il contributo delle tre associazioni di categoria del mondo immobiliare: Fimaa, Fiaip e Anama.

La pubblicazione, presentata nella mattina dell’11 gennaio 2023 alla presenza del presidente della Camera di Commercio di Varese Fabio Lunghi, del presidente Anama Bernardo Bianchessi, del vicepresidente Fimaa Dino Vanetti e del presidente Fiaip Riccardo Ortiz, è il frutto dell’analisi compiuta da un’apposita commissione che, coordinata da Camera di Commercio, ha preso in considerazione le indicazioni degli oltre 200 operatori interpellati: figure professionali che formano la rete di informatori delle associazioni di categoria oltre che degli Ordini e i Collegi interessati, dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, del Comune di Varese, della Provincia e dell’Associazione Costruttori Edili.

TRANSAZIONI IN RIPRESA

Il numero di Transazioni Normalizzate, indice che esprime l’andamento delle compravendite, nel 2021 (ultimi dati definitivi disponibili) ha toccato quota 13.019, quando invece a fine 2019 erano 10.441. Per il 2022, poi, si attende che l’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate segnali il tasso di crescita annuale: i valori provvisori del primo semestre dello scorso anno evidenziano comunque buone prospettive, indicando quasi 7mila transazioni. Quest’ultimo dato è già più elevato nel confronto sia con lo stesso periodo 2021, quando fu pari a 6.200, sia rispetto al 2019, allorché si fermò a 5.200.

«Tra le novità che emergono da questa pubblicazione, da tempo ormai punto di riferimento per il mercato – sottolinea il presidente di Camera di Commercio, Fabio Lunghi – c’è la tendenza all’aumento dei prezzi a Varese, Busto Arsizio e Gallarate come un po’ in tutte le città di dimensioni simili a livello nazionale. Una propensione che riguarda soprattutto quel nuovo e quel ristrutturato che presentino caratteristiche di sostenibilità energetica».

I PIÙ ALTI VALORI DI VENDITA A VARESE

Venendo ai prezzi rilevati sul territorio provinciale, i valori più alti si registrano in centro a Varese, dove si toccano i 3.500 euro al metro quadro. Molto importanti anche i prezzi a Luino, dove le nuove abitazioni di pregio toccano i 3.300 euro al metro quadrato, lo stesso valore di Gallarate. A Busto Arsizio, invece, siamo a 3.100 euro mentre a Saronno il nuovo resta a 3.000 euro.

Tra le altre località della provincia particolarmente apprezzate si confermano le abitazioni sul Lago Maggiore, in particolare a Laveno Mombello (2.900 euro) e Maccagno con Pino e Veddasca (2.600 euro), ma anche sul Ceresio, con Lavena Ponte Tresa che tocca i 2.300 euro e Porto Ceresio con 2.100 al metro quadrato.

Il volume, distribuito in migliaia di copie, è disponibile nella tradizionale versione cartacea, da richiedere all’indirizzo mail: prezzi@va.camcom.it, ma è anche consultabile online sul sito www.prezzivarese.it/immobili