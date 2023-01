È morto Achille Mauri, presidente di Messaggerie

Achille Mauri, scrittore, autore, editore e sceneggiatore italiano, è morto all’età di 83 anni a Rosario, in Argentina. Nato a Rimini nel 1939, figlio di Umberto Mauri e di Maria Luisa Bompiani, sorella di Valentino Bompiani, fondatore della casa editrice che ancora oggi porta il cognome di famiglia.

Cresciuto a Milano, dopo aver esordito in Mondadori, Mauri ha continuato a lavorare alla Fiat prima di fondare, nel 1965, la casa editrice Achille Mauri Editore. Nel 2005 è diventato amministratore delegato di Messaggerie Italiane, società di distribuzione di libri, e quattro anni dopo ne è diventato presidente. Nel 2012 è stato anche presidente di Bookcity Milano.

Autore di documentari e film, Mauri ha scritto anche due romanzi, “Anime e acciughe” e “Il paradosso di Achille”. Lascia la moglie Diana e i figli Santiago e Sebastiano. Un personaggio importante del mondo editoriale italiano, la sua figura sarà ricordata per il contributo che ha dato nella distribuzione dei libri, e per l’impegno nella promozione della lettura e del libro come mezzo di formazione e di crescita culturale.

Il direttore della Fondazione Feltrinelli Massimiliano Tarantino lo ricorda con un post su Facebook molto caloroso.