Cosa fare nel weekend a Varese e nel varesotto il 31 marzo, 1 e 2 aprile

Il primo fine settimana di aprile ha il colore delle camelie, protagoniste a Villa della Porta Bozzolo. A Varese seconda edizione Arte in Festa, il festival dell’arte per bambini e ragazzi organizzato dalla Fondazione Giacomo Ascoli con laboratori d’arte , musica, fotografia, danza, teatro e letteratura. Sempre a Varese debutto per Città invisibili in occasione della Festa del Teatro dedicata a Italo Calvino, a teatro va in scena il nuovo spettacolo della compagnia Teatro Blu. Lectura Dantis ad Albizzate: un viaggio nell’Oltretomba dantesco tra musica, illustrazioni e teatro per celebrare il Sommo Poeta in occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Alla Sala Veratti di Varese inaugura Leftovers, una mostra collettiva promossa dall’Associazione WG.Art a cura di Gaia Ferrini mentre Villa Mirabello prresenta l’esposizione dedicata ai cent’anni del Circolo degli Artisti di Varese.

EVENTI SPONSORIZZATI

BRUNELLO – Domenica 2 aprile alle ore 17.00 siete invitati al concerto di Pasqua. Sarà l’occasione per far conoscere agli ospiti l’impegno dell’associazione Good Samaritan che opera in nord Uganda per la tutela dei bambini orfani e vulnerabili e per l’emancipazione delle donne malate e discriminate. Tutte le informazioni

GALLARATE – Il Mercatino Regionale Francese porta in piazza i profumi, sapori e colori d’oltralpe. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Tutte le informazioni

TRADATE – Sabato 1 aprile appuntamento al centro didattico del Parco Pineta alla scoperta degli animali della notte. Racconti intorno al fuoco, questo il nome dell’iniziativa, avrà inizio alle ore 21. Tutte le informazioni

VERGIATE – Il Gelato di Marina vi dà appuntamento in gelateria, in via Boschetto 16, per scoprire il gusto di questo weekend. Tutte le informazioni

LE PREVISIONI

METEO – Ancora nuvole e poca pioggia nel primo weekend di aprile. Correnti dai settori occidentali raggiungono la regione Padano-Alpino ma le precipitazioni previste sono molto scarse. Lunedì torna il sole “clima asciutto” – Leggi le previsioni

EVENTI

CASALZUIGNO – A Villa Della Porta Bozzolo tornano le “Giornate delle Camelie”. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 aprile, dalle 10 con le numeroso varietà provenienti da floricolture del Lago Maggiore e delle province di Verbania e Varese – Tutte le informazioni

DAVERIO – “L’ultima cena” sul sagrato della parrocchia di Daverio. I volontari del gruppo “Passione itinerante” metteranno in scena soltanto la cena di Gesù con gli apostoli poco prima della sua morte. Appuntamento sabato 1° aprile alle 20.30 – Tutte le informazioni

VARESE – Arte e bambini in festa per una domenica dedicata alla bellezza, e ai progetti della fondazione Ascoli. Laboratori d’arte figurativa, musica, fotografia, danza, teatro, letteratura saranno a disposizione dei bimbi nella seconda edizione di Arte in Festa, festival dell’arte per bambini e ragazzi organizzato dalla Fondazione Giacomo Ascoli – Tutte le informazioni

LOMBARDIA – Andare incontro alla primavera nei parchi botanici della Lombardia, tra scienza e meraviglia. Le fioriture primaverili negli Orti botanici della Lombardia stanno regalando una grande varietà di colori e profumi. Ecco dove sono e come visitarli – Tutte le informazioni

BESOZZO – Giochi da tavolo e dj set, appuntamento alla biblioteca di Besozzo. Un primo passo per la creazione di una gaming-zone strutturata, dove a partire dal mese di aprile sono disponibili circa venti nuovi giochi – Tutte le informazioni

TURISMO – Treni storici, riparte la stagione: dal lago Maggiore a Bergamo e Brescia, tanti itinerari da scoprire. Domenica 2 aprile riparte la stagione dei treni storici in Lombardia con 29 itinerari tutti con partenza da Milano. La novità principale è rappresentata dai viaggi verso Bergamo e Brescia, città Capitale della Cultura 2023, e Cremona e Mantova dove, rispettivamente il 30 aprile e il 21 maggio, sarà utilizzato per la prima volta l’ETR 252 – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Vittorio Sgarbi al teatro di Varese per un viaggio da Caravaggio a Pasolini. Un’inedita simmetria tra due grandi personaggi della cultura italiana. Appuntamento al teatro di piazza Repubblica – Tutte le informazioni

VARESE – Match di improvvisazione teatrale: i Plateali propongono la sfida Varese Milano. Sabato 1° Aprile all’ auditorium San Giovanni Bosco in via Lazzaro Papi la gara tra i professionisti dell’improvvisazione. L’ultimo appuntamento sarà il 29 aprile – Tutte le informazioni

BESOZZO – Swing e atmosfere anni Quaranta, al Duse arrivano Le Radiose. Una serie di eventi per la settimana in corso, rivolti a diverse fasce d’età e interessi: ecco il programma di venerdì 31 marzo e di sabato 1 aprile – Tutte le informazioni

FERNO – LONATE POZZOLO – Nella sala Padre Luigi Rosa di Lonate Pozzolo il sogno di un mondo senza guerra. La Compagnia Teatro Instabile di Lissone porta in scena il musical romantico “Imagine No War” – Tutte le informazioni

VARESE – Festa del Teatro dedicata a Italo Calvino: debutto per Città invisibili. Il nuovo spettacolo per le famiglie della compagnia Teatro Blu debutta sabato 1 aprile alle 15.45 al Teatro Nuovo di Varese – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il film “The Son” e un forum al Teatro Lux di Busto Arsizio per la giornata della consapevolezza sull’autismo. Sabato 1 aprile sarà proiettato il film e parlerà la scrittrice Letizia Kent mentre domenica ci sarà il forum con lo psichiatra dell’ospedale di Saronno e Lucrezia Grillo, Asberger madre di due ragazzi autistici – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – L’Euphonia Tour di Eugenio Finardi fa tappa a Varese. In scena anche Mirko Signorile e Raffaele Casarano con un progetto ambizioso e originale – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese torna la Fiera del disco e del vinile. Saranno presenti diversi espositori provenienti da Nord e Centro Italia per tutto il fine settimana – Tutte le informazioni

VARESE – Il TuMiTurbi compie un anno, Jazz e dj set per tutto il fine settimana. Venerdì il locale si trasformerà in un Jazz Club d’altri tempi: ospiti Khaled Levy e Michele Fazio International Trio. Sabato sera spazio ai dj per il Bday party – Tutte le informazioni

LONATE CEPPINO – Al Black Inside di Lonate Ceppino omaggio a Billie Holiday tra jazz e arte. Sabato 1° aprile l’artista di origine armena Manina Syoufi in quintetto presenta “Omaggio a Billie Holiday” un concerto jazz abbinato ad un’esposizione dei suoi dipinti a tema musicale – Tutte le informazioni

GALLARATE – Sabato 1 il gran concerto di Pasqua alla Basilica di Gallarate. La Corale San Cristoforo e i Cori civici di Milano sono protagonisti dell’appuntamento in Santa Maria Assunta, con la via Crucis di Liszt e brani di Tuma, Calegari e Jacopone da Todi – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Leftovers indaga ciò che resta: cinque artisti alla Sala Veratti. La mostra collettiva presenta le opere di Sofia Cassina, Giacomo De Giorgi, Gianmarco Erba, Francesco Ibba e Argiris Rallias a cura di Gaia Ferrini – Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Mirabello la mostra sui cent’anni del Circolo degli Artisti di Varese. Tele e ceramiche sono pronte per l’apertura di sabato, con la speranza che siano in tanti i varesini che vorranno conoscere la storia di questo importante circolo. La mostra sarà visitabile tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 – Tutte le informazioni

VARESE – Al museo di Villa Mirabello in mostra le collezioni di farfalle di Francesco Tamagno e Mario Simondetti. Solo nel primo weekend di aprile sarà possibile visitare la mostra con i volontari del servizio civile. Novità di quest’anno: 3 scatole con invertebrati non lepidotteri, come Scarabeidi, Hemittere, Aracnidi e Scorpioni di origini tropicali – Tutte le informazioni

VARESE – Bambini alla scoperta dei musei del Sacro Monte con tre eventi speciali. Percorsi speciali tra le collezioni di Museo Pogliaghi e Baroffio nelle giornate di sabato 1 e giovedì 6 aprile. A Pasquetta picnic nel giardino della casa museo – Tutte le informazioni

VARESE – “Graffiti di Libertà”: le donne di Shamsia Hassani in mostra al Castello di Masnago. Sabato primo aprile l’inaugurazione della mostra della street artist afghana organizzata dalla Conferenza Donne Democratiche – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Tempio industriale in mostra all’oratorio di Buguggiate. Dopo il successo della mostra dello scorso anno all’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno, Valerio perino esporrà le sue opere da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile – Tutte le informazioni

LIBRI

MESENZANA – A Mesenzana la presentazione del libro di Chiara Zangarini Leggende nostre. L’evento che si terrà il 31 marzo p.v., dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’eco-struttura polifunzionale “Alpino Giacomo Giani” di Mesenzana – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Lectura Dantis ad Albizzate: un viaggio nell’Oltretomba dantesco tra musica, illustrazioni e teatro. Un evento imperdibile per celebrare il Sommo Poeta in occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri – Tutte le informazioni

SPORT

VEDANO OLONA – A Vedano Olona un openday per scoprire il tennis tavolo, sport divertente e per tutti. Sabato 1° aprile al Centro sportivo Mario Porta a partire dalle 15 un openday dell’asd Tennis tavolo Vedano dove si potrà provare a giocare con palline e racchette fornite dall’associazione – Tutte le informazioni

NATURA

INARZO – Aprile all’Oasi della Palude Brabbia, tra giochi, rapaci e laboratori con le uova. I volontari della Lipu propongono una serie di attività ed escursioni nelle giornate di domenica e uno speciale programma per la Pasquetta in Oasi – Tutte le informazioni

SOLIDARIETÀ

VARESE – Una caccia alle uova di Pasqua a villa Toeplitz di Varese. Il Rotaract Varese Verbano ha organizzato per Sabato 1 Aprile 2023 una “Caccia alle uova di Pasqua”: Scopo dell’evento benefico, aperto a famiglie e bambini, sarà quello di divertirsi un po’ e fare del bene – Tutte le informazioni

ARCISATE – Ad Arcisate una giornata con tanti ospiti per scoprire la Croce Rossa Valceresio. Domenica 2 aprile una giornata a porte aperte per conoscere le attività della Croce Rossa della Valceresio, i suoi volontari e il nuovo corso per entrare a far parte della grande famiglia Cri. Tanti gli ospiti, dal Claun Pimpa agli Skorpions di Varese – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Noi c’eravamo” a Busto Arsizio un omaggio alle infermiere volontarie della Croce Rossa. Si terrà sabato 1° aprile. E’ un’occasione per conoscere le attività delle infermiere che sono state in terra straniera in soccorso alle popolazioni stremate dalla fame e dalla guerra – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Torna l’iniziativa “I sabato del Villaggio” a Morosolo. Appuntamento in via San Girolamo Emiliani a Morosolo organizzato dal Kiwanis Club Varese dalle ore 15.30 – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Gli eventi del 31 marzo e dell’1 e 2 aprile. Tra gli eventi conclusi del Festival della Poesia, mostre e una escursione con l’ornitologo nel Bosco Borromeo di Origgio, ecco gli eventi previsti per venerdì 31 – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 31 marzo, 1 e 2 aprile. Spettacoli teatrali, musica e camelie i protagonisti del fine settimana. Gli appuntamenti del weekend sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni