Non sprechiamoci è un nuovo laboratorio green a Casciago

Dall’abbigliamento al cibo “Non sprechiamoci” è il titolo del laboratorio esperienziale promosso dalla Commissione Salute dell’IC “Campo dei Fiori” per la serata di venerdì 5 maggio alle ore 20.30 nella sede della scuola secondaria di Villa Valerio, in via Sant’Agostino a Casciago.

All’evento sono invitate tutte le famiglie del IC Campo dei Fiori che avranno la possibilità di conoscere alcune esperienze virtuose del territorio confrontandosi con i loro promotori. A cominciare dal “Vesti bene e solidale” proposto da Fabrizio Italiano, responsabile del negozio Share Varese.

Della filiera alimentare e dell’esperienza della “piccola e poetica distribuzione organizzata” parleranno invece, Sara Villa dell’associazione Cast Laveno Mombello e Camilla Broggini, dell’Azienda agricola Ortobiobroggini, mentre Simona Guffanti di Dono – Non solo pane Varese racconterà di come trasformare lo spreco in risorsa. Infine a Debora Banfi di Alfa il compito di raccontare giochi e curiosità per valorizzare l’acqua come bene prezioso.

L’iscrizione non è vincolante, ma utile per la buona riuscita dell’evento. Da fare preferibilmente entro domenica 30 aprile 2023 a questo link.

L’evento è parte del calendario di Un giro della salute a 360°, iniziativa giunta alla sua settima edizione e patrocinata dai comuni di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate e sostenuta dalle Associazioni genitori dei plessi del IC Campo dei Fiori.