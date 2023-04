Riapre a metà la bretella autostradale di Varese, i lavori di largo Flaiano continuano con meno disagi

Dal prossimo sabato, 29 aprile, la bretella autostradale che collega Varese alla A8, ora chiusa in entrambi i sensi, riapre per metà: è destinato cosi a dimezzarsi il disagio legato ai lavori per la realizzazione della rotonda di Largo Flaiano.

A dirlo, l’ordinanza di Anas che proroga fino a fine luglio le modifiche alla viabilità in quel tratto, interessato dai cantieri di largo Flaiano. L’ordinanza specifica che «il Comune di Varese con nota 0060645 del giorno 19/04/2023 ha chiesto ad ANAS S.p.A., di mantenere la chiusura al traffico per sola direzione da Autostrada A8 a Varese consentendo il transito nella direzione da Varese a Autostrada A8».

La richiesta del comune: «Deriva dalla necessità di continuare in condizioni di sicurezza i lavori di realizzazione della nuova rotatoria e impalcato da ponte in largo Flaiano» come precisa il documento allegato all’ordinanza, una lettera di richiesta da parte del comune.

Il senso di marcia che verrà riaperto sarà quello che va verso Milano, mentre per chi entra in città l’uscita sarà ancora allo svincolo “dell’Esselunga”, quello recentemente realizzato che esce sulle rotonde di viale Europa.

L’ordinanza ha valore dalle 9 del 29 aprile fino alle 21 del 31 luglio prossimo, e può essere soggetta ad ulteriori proroghe. La conclusione dei lavori per la rotonda di largo Flaiano è prevista per la fine dell’anno.