Busto Arsizio va alla scoperta del fourball

Uno sport nuovo – è nato poco più di vent’anni fa, l’8 maggio 1999 – e per di più inventato sul territorio visto che il suo ideatore, Luciano Quattro, lo introdusse per la prima volta al liceo “Galilei” di Legnano. Si tratta del fourball, disciplina che si è diffusa tra i ragazzi delle scuole e che sarà al centro di una manifestazione inserita nel calendario di “Busto Arsizio Città Europea dello Sport 2023”.

Sabato 6 maggio, dalle 9 alle 12,30, al PalAriosto si disputa il torneo interscolastico tra quattro squadre di altrettante classi terze delle scuole medie inferiori, con l’intento di far conoscere il più possibile il fourball, in questo caso in versione fourball-in.

Lo scopo del gioco inventato dal professor Quattro (che vive a Busto) prevede che i giocatori delle due squadre impegnate (sette per ogni team) debbano mandare una palla ovale dentro un cerchio posto in verticale a un’altezza di 3 metri, passando la palla all’indietro come nel rugby, oppure lanciandola a una mano come nel football americano, escludendo però il contatto fisico tipico di questi due sport.

Il fourball-in è una derivazione del gioco adattata ai ragazzi dai 9 ai 14 anni (misure del campo e palla più piccole), per consentire loro di fare sport senza mai dimenticare che alla loro età deve avere finalità essenzialmente educative e formative.

Al torneo del PalAriosto parteciperanno quindi le formazioni degli istituti comprensivi “Tommaseo”, “De Amicis” e “Bossi” che hanno svolto nei mesi scorsi una specifica preparazione, sotto la guida di un allenatore della Associazione Sportiva Dilettantistica Alto Milanese.

Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alle Politiche Educative in collaborazione con l’Assessorato allo Sport di Busto Arsizio. La manifestazione sarà aperta a tutti fino ad esaurimento posti.