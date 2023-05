La Fondazione Vedani di Angera diventa “Ets”

La Fondazione Scuola dell’Infanzia Vedani di Angera è diventata ufficialmente un Ente del Terzo Settore.

Un passaggio formale che apre anche la possibilità a nuove forme di sostegno. A darne notizia, il presidente della Fondazione, Giampiero Pastorelli nella comunicazione dedicata al 5 per mille: “Siamo la Scuola dell’Infanzia di Angera che dal 1865 assiste le famiglie dando una opportunità di custodia e didattica ai piccoli concittadini. Dopo esserci trasferiti nella nuova sede di Via Arena, di proprietà comunale, l’abbiamo completata, a spese della Fondazione e dell’Associazione Amici dell’Asilo Vedani, con lavori e impianti per renderla più sicura, efficiente e bella. Oggi, entrati di diritto nel Terzo Settore e cessata l’attività dell’Associazione che ci ha sostenuto, chiediamo un tuo aiuto al fine di recuperare parte dei soldi spesi con la scelta, sulla Dichiarazione dei Redditi, della devoluzione del 5 per mille inserendo il codice fiscale: 83006090126 intestato a Fondazione Scuola dell’Infanzia Vedani città di Angera – ETS”.