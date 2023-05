Per il 2 giugno, Vergiate festeggia fino a mezzanotte

Tanti gli eventi per le vie del centro in occasione della Festa della Repubblica

A Vergiate la Festa della Repubblica si celebra fino a mezzanotte. Sono tanti gli eventi in programma per il 2 giugno tra momenti istituzionali, musica, balli e mostre.

Il programma

Si comincia alle 9.30 in Piazza Enrico Baj con una colazione per tutti a cura dei neo-diciottenni. Alle 10.15 i bersaglieri della Fanfara A Vidoletti di Vergiate attraversano le vie del centro. La cerimonia ufficiale parte alle 10.30 coi saluti del sindaco, e subito dopo si procede col battesimo civico dei nuovi maggiorenni con la partecipazione delle associazioni del paese e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. La mattina si chiude alle 12 con l’aperitivo sempre in Piazza Baj.

Nel pomeriggio in Piazza Baj si riparte alle 15 col concerto a cura dell’Accademia Sant’Agostino. Alle 16 tutti in pista per ballare con le associazioni Jolly Dance, Tony Rose e Centro Studi Danze Lombarde. Alle 17 è invece il momento della sfilata di moda organizzata dai commercianti di Vergiate.

In serata, in Largo Lazzari, dalle 18.30 alle 21 le migliori canzoni italiane accompagneranno l’aperitivo e la cena, mentre alle 21.30 comincia il concerto della Telesuono Band. Contemporaneamente, in Piazza Baj, si balla con la musica di Graziano e Lucia.

Durante la giornata sono in programma anche tanti altri eventi lungo le vie del centro, tra manifestazioni sportive, mostre d’arte, concerti e spettacoli.

In caso di maltempo, il battesimo civico si sposta in biblioteca.