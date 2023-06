Il rifugio Alpe Bovis ha un nuovo gestore

Un nuovo capitolo si apre per il Rifugio Alpe Bovis di Dumenza che ha finalmente trovato un nuovo gestore: Jessica Longo e Fabio Fascendini. Si tratta di una giovane coppia che, dopo aver passato 9 anni immersi in una suggestiva baita nei boschi della località “Monti Bassano” – dove è venuto alla luce Elias, il primo bimbo della frazione dopo oltre cinquant’anni – ha deciso di intraprendere un nuovo percorso prendendo in gestione l’Alpe Bovis: luogo incantato a soli 25 minuti di camminata da Pradecolo (Dumenza).

L’apertura, come ci spiegano i giovani, è vicina ma «per questioni burocratiche non possiamo ancora dare una data precisa. Nel frattempo stiamo continuando a lavorare perché sia tutto perfetto» fanno sapere.

Oltre al rifugio, la giovane coppia gestirà anche l’Ostello di Due Cossani, offrendo ai visitatori la possibilità di prolungare il loro soggiorno e godere appieno dell’atmosfera incantevole della zona.