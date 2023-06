Terra a Laghi 2023, a Cadegliano omaggio a Verga con “La Terra Trema”

Proseguono gli eventi della rassegna teatrale itinerante “Terra e Laghi 2023”, che sabato 17 giugno avrà come palco la piazza del Municipio di Cadegliano Viconago, dove andrà in scena lo spettacolo omaggio a Giovanni Verga “La Terra Trema”.

Recital per voce sola e musica a cura di Mino Manni

Voce recitante: Mino Manni Violino: Silvia Mangiarotti

A 100 anni dalla morte del grande autore siciliano ( 27 gennaio 1922) un recital dedicato alla vita e ad alcune delle novelle più rappresentative della sua rivoluzionaria carriera di scrittore e drammaturgo, caratterizzata da una nuova corrente letteraria da lui ideata chiamata VERISMO e da un nuovo, potente, linguaggio legato alla realtà dei luoghi e alla vita del popolo siciliano ( ma non solo)

La nuova concezione verista di Verga pose il cardine dell’opera letteraria sulla “sparizione” dell’autore, facendo in modo che nella narrazione i fatti si sviluppassero da soli, come per necessita’ spontanea. Il linguaggio del Verga e’ rude e spoglio come un riflesso del mondo

che rappresenta , fatto sia da povera gente sia da ricchi proprietari terrieri , tutti alla fine “vinti” nella lotta quotidiana della vita.

Le novelle interpretate saranno tratte dalla raccolta VITA DEI CAMPI e NOVELLE RUSTICANE ( con eventuali inserti da I MALAVOGLIA ).

Le musiche saranno brani tratti dalle opere di Bach, Schumann ed altri autori.

“Io credo che il trionfo del romanzo , la piu’ completa e la piu’ umana delle opere d’arte, si raggiungera’ allorche’ l’affinita’ e la coesione di ogni sua parte sara’ cosi’ completa che il processo della creazione rimarra’ un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane” G.Verga ( da “L’amante di Gramigna”)

CADEGLIANO FESTIVAL – PICCOLA SPOLETO – 13 ANNI

17 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA) ORE 20.30 – PIAZZA MUNICIPIO

VERGA 101 – Introduce il Prof. Fabio Calandrino

Teatro Prosa

MINO MANNI (MI)

LA TERRA TREMA

Tratto da “Vita dei campi” “Novelle rusticane” e “I Malavoglia” di G. Verga e con Silvia Mangiarotti al violino

In caso di pioggia: Sala consiliare