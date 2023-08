Chiuso per una notte l’allacciamento tra la A4 e la A8 Milano-Varese

Nella notte tra mercoledì e giovedì prossimi, il 30 e 31 agosto, il ramo di allacciamento tra la autostrada A4 e la A8 “Milano-Varese” resterà chiuso per alcune ore, più precisamente tra le 21 di sera e le 5 del mattino successivo.

Lo comunica la società di gestione delle autostrade, i cui operai e tecnici saranno al lavoro per la sistemazione e la riqualifica della segnaletica verticale. Il provvedimento riguarderà solo i viaggiatori e i veicoli che provengono da Brescia e sono diretti verso Varese.

La strada alternativa è quella di uscire a Milano Viale Certosa, proseguire sul Raccordo di Viale Certosa e fare inversione di marcia in Piazzale Laghi, per poi seguire le indicazioni per Varese lungo l’asse autostradale.