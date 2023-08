Gottardo, riaperta la canna est per i treni merci

Le ferrovie svizzere comunicano la ripresa dei transiti dei treni merci lungo la canna est del Gottardo dopo l’incidente del 10 agosto scorso. Durante la notte sono stati fatti rientrare dal Ticino nella Svizzera tedesca tre treni bipiano delle FFS che erano rimasti bloccati in Ticino perché la linea panoramica non può essere percorsa da queste composizioni. “Le corse di test effettuate nei giorni scorsi – precisano le Ferrovie – nella canna est hanno dato esito positivo e il portone mobile, installato al posto del portone di cambio binario gravemente danneggiato, funziona bene. Questo garantisce la sicurezza sia dell’esercizio del traffico merci sia dei lavori sul luogo dell’incidente nella canna ovest”. Intanto proseguono i lunghi lavori di sgombero sul luogo dell’incidente: il gestore della rete riferisce che la maggior parte dei 16 carri deragliati si trova ancora all’interno della galleria e diversi di essi sono talmente danneggiati che per rimuoverli è necessario smontarli all’interno del tunnel. In parallelo ai lavori di sgombero, le FFS stanno pianificando la riparazione degli impianti ferroviari. Per sistemare le strutture danneggiate ci vorranno diversi mesi.

100 treni al giorno

Il piano di circolazione a semplice binario dalla canna est prevede che quattro treni merci transitino nella galleria di base uno dopo l’altro, seguiti poi da altri quattro treni merci nella direzione opposta. In questo modo, ogni giorno quasi 100 treni merci possono circolare nella galleria di base, mentre altri 30 vengono dirottati sulla linea panoramica. La capacità massima attraverso l’asse del Gottardo è quindi ulteriormente aumentata rispetto alle ultime informazioni e ammonta a 130 treni merci.

Nell’autunno del 2022, una media di circa 120 treni merci al giorno ha attraversato la galleria di base nei giorni feriali. Continueranno tuttavia a esserci deviazioni di treni merci sull’asse del Lötschberg–Sempione.

La situazione dei treni per i passeggeri e gli autobus sostitutivi tra Domodossola e Milano

I treni passeggeri continuano invece a essere dirottati sulla linea panoramica del San Gottardo; per questo motivo il percorso si allunga di un’ora. Da domani 24 agosto 2023 potranno circolare più treni alla massima lunghezza e questo comporterà più posti a sedere per i viaggiatori. Le FFS hanno messo a disposizione nuovi biglietti risparmio per i collegamenti da e per il Ticino. Nel frattempo, l’orario online per i collegamenti nazionali è stato aggiornato fino al cambiamento d’orario. La possibilità di prenotare posti a sedere e posti per biciclette sarà invece ripristinata a partire dal 29 settembre. Da domani, giovedì, la maggior parte dei collegamenti internazionali saranno di nuovo diretti. Il tempo di percorrenza si allunga così di 60 minuti anziché di 120.

I treni EuroCity via Sempione saranno sostituiti tra Domodossola e Milano da autobus ancora fino al 10 settembre a causa dei lavori in corso sulla rete ferroviaria italiana. I tempi di percorrenza per questi collegamenti si allungano di circa due ore. L’orario online è stato adattato. L’orario online per i collegamenti internazionali è attualmente valido fino al 17 settembre. Per la maggior parte dei treni internazionali è già possibile effettuare prenotazioni.