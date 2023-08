Gran caldo più lontano dopo una notte di piogge e grandine

Sono arrivate, un po’ attese e un po’ temute: nelle prime ore della notte di sabato 26 sono cominciate le prime piogge, che hanno portato a un brusco abbassamento delle alte temperature dei giorni scorsi.

Un primo sollievo dal grande caldo, che però ha significato anche arrivo di forti temporali, che in alcuni punti della provincia sono diventati anche forte grandinate, soprattutto al nord della provincia e nella vicina Svizzera, dove sono stati registrati anche danni nel Locarnese: il contrasto termico con l’aria calda e afosa presente sulla pianura padana e la perturbazione atlantica arrivata ha infatti alimentato e alimenterà ancora forti temporali che attraverseranno il tutto il nord Italia tra sabato sera e lunedì.

La giornata di sabato 26, secondo il Centro Geofisico Prealpino, sarà comunque “di passaggio”: al mattino sulla pianura sarà ancora abbastanza soleggiato, e permarrà il caldo e ancora un po’ di afa, con nuvole irregolari lungo i rilievi. Nel pomeriggio però tornerà più nuvoloso, con temporali ad iniziare da Alpi e Prealpi in estensione alla pianura. I temporali però proseguiranno in serata e nella notte, e localmente saranno intensi con forti rovesci e grandine. Le massime saranno tra 28 e 33 gradi, le minime saranno tra 20 e 25.

Sarà domenica 27 però la giornata in cui le temperature cambieranno con più decisione: il tempo è previsto nuvoloso, con numerosi temporali, anche intensi, e forti accumuli di pioggia soprattutto su Lombardia occidentale e fascia prealpina. Le temperature massime scenderanno a 23/25 gradi, le minime a 19/23 gradi.

Nei primi giorni si settimana prossima la tendenza è cielo nuvoloso con piogge o temporali con aria fresca e ventilata. Martedì 29 Agosto vi sarà residua nuvolosità al mattino e via via soleggiato. Asciutto. Massime in rialzo verso 25°C. Tutte le info