Milano, si ribaltano con l’auto e travolgono una ciclista: lei è grave

A ventiquattro ore dalla morte di una ciclista 28enne a Porta Romana, a Milano si registra un altro incidente stradale che lascia a terra, ferita gravemente, una donna in bicicletta: è avvenuto in corso XXI Marzo, all’altezza di piazza Emilia e del parco di Porta Vittoria.

I soccorsi sono scattati poco prima delle 12.30 di mercoledì 30 agosto: una Smart – con a bordo due settantenni – si è ribaltata e ha travolto la donna, 43 anni, che stava pedalando sulla via. La ciclista è stata sbalzata e ha urtato con violenza un palo della segnaletica stradale.

La donna era cosciente quando sono arrivati i soccorritori del 118: è stata portata in ospedale al Niguarda in codice rosso, vale a dire in immediato pericolo di vita.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno liberato i due anziani (73 anni lei, 78 lui) che erano a bordo della Smart e sono rimasti pressoché illesi, sono stati portati al Policlinico per essere medicati.

La dinamica esatta sarà ricostruita dalla Polizia Municipale.