A Besnate in scena “Non è Francesca”

Per il festival itinerante di teatro “Terra e Laghi”, l’appuntamento è sabato 16 settembre alle ore 21 al porticato di piazza Mazzini a Besnate per lo spettacolo “Non è Francesca”.

Quante contraddizioni vivono in ognuno di noi? Le conosciamo? Le accettiamo? Sappiamo gestirle? Francesca, donna contemporanea, femminista del nuovo millennio, può cucinare, pulire e stirare le camicie del proprio uomo senza sentirsi immediatamente retrocedere nel Medioevo? E mentre fa queste cose, può imprecare tutto il calendario o può anche sorridere? Può insegnare a sua figlia come conquistare il mondo mentre abbina i calzini spaiati di tutta la famiglia?

Ma oltretutto può essere fiera di sé nonostante da una settimana non pubblica nulla sui Social? Questi e altri argomenti assillano la protagonista che ci confessa le sue contraddizioni, anche le più intime, dolorose e comiche allo stesso allo stesso tempo.

Incoerenze che sono un’occasione continua per interrogarsi su questa nostra “Società Instagram” che ci vuole sempre perfetti e mascherati. Ne usciremo vivi? Forse si, gli strumenti per contrastare il mondo dell’immagine ci sono: autenticità, disordine, sciatteria. Non è la bellezza che salverà il mondo, no, è il caos, la diversità. È come se Francesca si affacciasse al balcone e gridasse: “Voglio essere quello che sono! Non quello che gli altri si aspettano da me!!!

…Aspè però, prima di affacciarmi mi do una passata di rossetto… non si sa mai…” Lo spettacolo è un inno alla consapevolezza di sé, all’amore per la diversità e per le sfumature, proprie e quelle degli altri.

Dopo il successo di “Ccà nisciuno è fisso”, lo spettacolo in cui si dichiara totalmente precaria, Francesca, con questo suo secondo lavoro, ci confessa che questa precarietà è fatta di continue, dolorose e comiche contraddizioni.

FRANCESCA PUGLISI (NA)

NON E’ FRANCESCA

Supervisione alla scrittura Lucia Vasini Regia Francesca Puglisi e Laura Pozone

In caso di pioggia: Sala consiliare