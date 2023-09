A Fagnano Olona tornano “Le settimane della prevenzione”

Dal 18 al 29 settembre a Fagnano Olona torna il ciclo di incontri sulla prevenzione organizzato dal Comune di Fagnano Olona in collaborazione con C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno – Onlus), Ge.A.S.C., AviSport, La Via Francisca del Lucomagno e le farmacie del territorio, con il patrocinio di Regione Lombardia, ATS Insubria, ASST Valle Olona e la Provincia di Varese.

I cittadini di Fagnano Olona potranno effettuare gratuitamente una serie di esami e visite prenotabili dal sito internet del comune dalla notizia “Settimane della prevenzione”, oppure direttamente alla Farmacia Comunale. Tra le visite e gli esami vi sono visite senologiche e questionario valutazione rischio oncologico eredo-familiare, la MOC Misurazione densità ossea, un esame elettrocardiografico con misurazione della pressione arteriosa, la misurazione della glicemia.

«Noi già lo scorso anno abbiamo fatto la prima settimana della salute e della prevenzione con gli screening. – spiega il sindaco Marco Baroffio – Questo tipo di eventi è il fiore all’occhiello per il Comune di Fagnano Olona perché va a toccare tanti aspetti della vita delle persone e di questo ne siamo molto felici». Quest’anno il ciclo di incontri sulla salute e prevenzione con screening dedicati si svolgerà su due settimane (dal 18 al 29 settembre), contrariamente all’anno scorso dove tutto si era svolto nell’arco di una settimana.

«L’aspetto della prevenzione è quasi banale dire che sia fondamentale. – dice l’assessore ai servizi sociali Dario Moretti – Ogni tanto, quando si parla di prevenzione, un po’ ci sentiamo dei “supplenti” nei confronti del sistema sanitario. Il “supplente” però poi attende l’arrivo di chi possiede la cattedra, che poi arriverà. – continua Moretti – Quindi ci siamo mossi già nei mesi di aprile e maggio e abbiamo fatto degli screening gratuiti sull’ambliopia e abbiamo raggiunto 200 bambini dai 4 ai 5 anni facendo un lavoro meraviglioso».

Non solo screening e visite, nel programma delle “Settimane della prevenzione” ci sono ben quattro serate dedicate alla divulgazione con ASST Valle Olona e ATS Insubria con la presentazione della Casa di Comunità (che verrà inaugurata a Fagnano Olona nel mese di dicembre) che avrà lo scopo di spiegare ai cittadini come nasce questa realtà e di cosa si occupa. Durante gli incontri si parlerà inoltre di alcuni temi quali la gravidanza (dove interverrà la psicologa Chiara Bollani per spiegare il tema dal punto di vista psicologico), la psichiatria e gruppi di cammino. «Vogliamo portare il focus dell’attenzione sull’ultima serata dedicata ai gruppi di cammino – dice Moretti – perché è nostra intenzione stimolare il più possibile l’apertura di un gruppo di cammino anche nel territorio fagnanese».

Da quest’anno, in questo progetto sono state coinvolte anche le farmacie del territorio di Fagnano Olona. «Quando le abbiamo contattate – dice Moretti – devo dire che hanno risposto con grande entusiasmo». Quest’anno l’obiettivo è quello di raggiungere chi non monitora in modo regolare il proprio stato di salute. «Vogliamo cercare di intercettare non i soliti noti» spiega Moretti.

«La “Settimane della salute” è come un bambino in crescita e noi gli stiamo insegnando a camminare – dice Antonella Scampini, direttrice del Distretto Busto Arsizio e Castellanza – spero che quella dell’anno prossimo sia ancora più ricca».

La prevenzione non è un fatto medico ma culturale e sociale e deve diventare un atto sistematico legato alla qualità della nostra vita e al benessere a 360 gradi. «Stiamo arrivando a 60 mila nuovi casi all’anno di tumore al seno in Italia, l’età di incidenza si è notevolmente abbassata e la provincia di Varese è quella più colpita. – dice Adele Patrini, presidente dell’associazione C.A.O.S. – La sensibilizzazione e l’informazione su temi legati alla salute è fondamentale perché solo così nasce la cultura della prevenzione in un territorio».

IL PROGRAMMA DI VISITE E SCREENING

18 e 29 settembre: Misurazione della pressione della glicemia nelle farmacie del territorio. Le prenotazioni si possono effettuare tramite il sito del Comune dalla notizia “Settimane della prevenzione”.

19 settembre: MOC Misurazione densità ossea presso la farmacia comunale. Le prenotazioni si possono effettuare direttamente in farmacia nel consueto orario di apertura.

23 settembre: Visite senologiche e questionario valutazione rischio oncologico eredo-familiare al Distretto Sanitario (C.A.O.S.). Le prenotazioni si possono effettuare tramite il sito del Comune.

26 settembre: Esame elettrocardiografico con misurazione della pressione arteriosa alla farmacia comunale. Le prenotazioni si possono effettuare direttamente in farmacia nel consueto orario di apertura.

IL PROGRAMMA PER GLI INCONTRI DIVULGATIVI

18 settembre: alle ore 20.45 all’Aula Magna della scuola Fermi si terrà la presentazione della Casa di Comunità con l’ASST Valle Olona. Relatori dell’incontro: Danilo Zanotta (Responsabile S.S. Coordinamento Fragilità e Disabilità), Anna Rosa Moretti (assistente sociale), Arianna Alosi (infermiera di famiglia e comunità), Federica De Pieri (infermiera di famiglia e comunità), Erika Dondel (infermiera di famiglia e comunità) e Elena Guizzon (infermiera di famiglia e comunità). A moderare l’incontro sarà Antonella Scampini, Direttrice del Distretto di Busto Arsizio e Castellanza.

21 settembre: alle ore 20.45 all’Aula Magna della scuola Fermi si terrà l’incontro “Parliamo di gravidanza” con l’ASST Valle Olona. Relatori dell’incontro: Alessia Bonaccorso (ostetrica ASST Sette Laghi), Elisabetta Scorbati (ginecologa), Monica Panigatti (ostetrica) e Chiara Bollani (psicologa psicoterapeuta).

25 settembre: alle ore 20.45 all’Aula Magna della scuola Fermi l’incontro “Psichiatria: le risorse del territorio”.

28 settembre: alle ore 20.45 all’Aula Magna della scuola Fermi l’incontro “Gruppi di cammino & camminata sportiva” con un intervento a cura dei referenti di ATS Insubria e Avis Sport Camminando per sport, Benessere e Divertimento.

Tutti gli incontri e le visite sono gratuite, previa prenotazione.