La piscina di Solbiate Olona cambia gestione

H2o ha vinto la gara per la piscina di Solbiate Olona e promette di rilanciare l’impianto, assicurando la continuità ed aggiungendo molte nuove attività ludico sportive.

Sono aperte le iscrizioni per gli abbonamenti ed i corsi, il personale H2o affiancherà l’attuale gestore in queste settimane per agevolare il passaggio ed il contatto con i cittadini che utilizzano la piscina.

«Ringraziamo Saronno Servizi per l’impegno dimostrato nella gestione e affidiamo ad H2o che ha grande esperienza nel settore la nostra piscina con i migliori auguri di un buon lavoro – commenta Fiorella Cometti, assessore a sicurezza e commercio di Solbiate Olona -. L’obbiettivo di mantenere un servizio molto importante per la comunità è stato raggiunto, lo sport è un elemento essenziale per tutte le età».