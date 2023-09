“Mio padre aggredito dopo l’incidente a Luvinate. Cerco testimoni”

Nella mattinata di ieri (mercoledì) a Luvinate, via Vittorio Veneto, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto. Due persone sono rimaste ferite, un uomo di 76 anni e un ragazzo di 17, entrambi portati in ospedale a Varese in codice giallo.

La figlia del 76enne, Simona, ci ha scritto con l’intento di rintracciare le persone presenti ieri mattina durante l’incidente avvenuto tra un SUV e una moto.

«Subito dopo l’incidente mio padre, che era alla guida del SUV, è stato aggredito dal padre del ragazzo della moto.

Ho bisogno che chi ha visto sia disposto a raccontarmi l’accaduto dell’aggressione. Mio padre si trova in Pronto soccorso con trauma cranico e sotto osservazione».

Di seguito i recapiti della donna:

smsimy05@gmail.com

3498559090