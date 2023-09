Seconda disfatta consecutiva per la Pro Patria: la Triestina ne fa 3 in 33 minuti

Seconda sconfitta consecutiva senza appello per la Pro Patria: dopo il 3 a 1 a Zanica, anche le mura amiche dello Speroni (dove i tigrotti quest’anno non hanno ancora vinto) sono portatrici di cattive prestazioni per la squadra di Busto Arsizio, sconfitta 3 a 0 dalla Triestina. (Servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

Succede tutto nel primo tempo, sempre dalla bandierina destra del corner, da dove D’Urso ha sfornato tre assist per i suoi compagni in divisa rossa: all’Alabarda bastano infatti 33 minuti per chiudere definitivamente i conti grazie alla doppietta lampo dell’albiceleste Lescano (in gol a 6′ e al 10′) e al gol del capitano dei giuliani Struna.

Il bottino al termine della settimana segnata dal turno infrasettimanale è di un misuro punticino, conquistato 7 giorni fa contro l’Arzignano. Poi, nei successivi 180′: 6 gol subiti (4 da calcio d’angolo) e appena uno realizzato, ma soprattutto zero punti e ancor meno carattere nel reagire alle difficoltà.

LE PAROLE DI TUROTTI E COLOMBO IN SALA STAMPA

RIVIVI IL MATCH MINUTO PER MINUTO

PRO PATRIA-TRIESTINA 0-3 (0-3)

Reti: 4′ Lescano (T), 11′ Lescano (T), 33′ Struna (T)

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Moretti, Minelli (23′ st Vaghi), Saporetti; Piran (1′ st Fietta), Marano (1′ st Nicco), Mallamo (35′ st Citterio), Ferri (1′ st Renault), Ndrecka; Stanzani, Parker. A disposizione: Mangano, Bashi, Pitou, Bertoni, Caluschi, Somma, Zanaboni. Allenatore: Colombo.

Triestina (4-3-2-1): Matosevic; Pavlev (23′ st Ciofani), Struna, Moretti, Anzolin; Celeghin (29′ st Pierobon), Correia (1′ st Fofana), Vallocchia (23′ st Germano); D’Urso; Redan (37′ Finotto), Lescano. A disposizione: Bolzon, Agostino, Malomo, El Azrak, Adorante, Kacinari, Kozlowski, Rizzo. Allenatore: Tesser.

Ammoniti: Correia (T), Fietta (P), Vallocchia (T), Fofana (T)

Arbitro: Maccarini di Arezzo

Collaboratori: Barcherini di Terni e Fumarolo di Barletta

IV Ufficiale: Gallorini di Arezzo