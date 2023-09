“Terra e Laghi” sbarca a Civate con “La Bella e la Bestia”

Il Festival Teatrale itinerante di Teatro Blu porterà in scena lo spettacolo per la famiglia il prossimo 5 novembre

Il festival itinerante “Terra e Laghi” arriva a Civate con uno spettacolo per tutta la famiglia. Domenica 5 novembre al salone dell’oratorio il Teatro Blu metterà in scena “La Bella e la Bestia”.

Liberamente tratto da “La bella e la bestia” di Beaumont, lo spettacolo affronta in modo leggero e delicato la bellezza dell’anima e il diverso visto come valore e arricchimento. La diversità viene affrontata con poesia e proposta ai bambini in modo delicato trasmettendo il forte messaggio di accettazione, conoscenza e crescita che nasce dall’incontro con chi è diverso da noi. Lo spettacolo coinvolge il pubblico attraverso la narrazione della storia, i suoi diversi personaggi, la danza e il canto.

5 NOVEMBRE – CIVATE (LC) ORE 16.30– SALONE ORATORIO Teatro Family

TEATRO BLU (VA)

LA BELLA E LA BESTIA

Con Arianna Rolandi

Testo e regia di Silvia Priori