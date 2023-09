Torna la Coppa Cobram, tutti in sella come Fantozzi e Filini

Torna in valle Olona la Coppa Cobram, la corsa ciclistica goliardica che richiama la saga di Fantozzi, con i partecipanti agghindati come il ragionier Ugo e i suoi amici. Alla regia i Calimali e il gruppo Filini

Se nomi del maestro Canello, della signorina Silvani e della contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare vi dicono qualcosa e, anzi, sareste capaci di completare l’elenco dei personaggi, c’è un appuntamento imperdibile per voi.

Domenica 24 settembre alle 10, infatti, tornerà in valle Olona l’amatissima Coppa Cobram, la corsa ciclistica goliardica che richiama la saga del ragionier Ugo Fantozzi.

Location dell’evento, come nelle due precedenti edizioni, Approdo Calipolis, la bellissima area verde a Fagnano Olona, curata con dedizione dall’associazione dei Calimali. Alla regia, accanto a loro, un simpatico team di amici appassionati del mondo Fantozziano, capaci di riprodurre alcuni elementi iconici della saga: il “Gruppo Filini“.

Sarà dunque possibile pedalare nella nebbia della “Cima del diavolo” o ballare con la sposa alla “Trattoria al curvone“, giusto per fare qualche esempio.

Come sempre, il travestimento migliore sarà premiato, ma – come nelle precedenti edizioni – a vincere sarà il divertimento.

La Coppa Cobram in valle Olona è capace di regalare ore all’insegna dell’allegria a chi raggiungerà l’area dei Calimali per assistere alla gara e per tutti coloro che monteranno in sella – “Alla bersagliera” chiaramente.

Al termine della gara possibile pranzare e brindare insieme grazie ai volontari dell’associazione.