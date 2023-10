Gorla Minore pensa green, arriva la Festa del Parco del Rugareto

Una domenica di festa per Gorla Minore e i comuni limotrofi per l’attesa festa del bosco del Rugareto

Un polmone verde amato dai cittadini di Gorla Minore e dei comuni limitrofi, che vi trovano il luogo ideale per passeggiate nel verde. Il bosco del Rugareto rappresenta un punto nevralgico per i comuni della valle Olona e, per tutte queste ragioni, la festa in programma domenica 15 ottobre è particolarmente attesa. Ogni anno, a turno, Gorla Minore, Marnate, Cislago e Rescaldina si occupano dell’organizzazione e quest’anno è il turno di Gorla.

Fra allegria e impegno, momenti di svago e valori legati alla sostenibilità, la manifestazione si annuncia già come un successo, anche tenendo conto del fatto che potrebbe rappresentare una delle ultime giornate di caldo prima del fresco autunnale, stando alle previsioni meteo.

«Fra le novità di quest’anno c’è stata l’attenzione a voler coinvolgere diverse realtà associative dei nostri comuni – dettaglia l’assessore all’Ambiente di Gorla Minore Beatrice Bova, alla regia dell’evento – questo per favorire una massiccia partecipazione dei cittadini e di chi anima le attività nei comuni partecipanti. È una manifestazione a cui teniamo molto, in questa edizione abbiamo voluto proporre questo gran lavoro di squadra e collocare il punto di ritrovo al Santuario della Madonna dell’Albero, scelte che auspichiamo venga apprezzata dai gorlesi e dai cittadini dei comuni limitrofi».

Questo il programma della Festa del parco del Rugareto:

ATTIVITÁ PREVISTE: In mattinata dai Comuni di Cislago, Marnate e Rescaldina partiranno dei gruppi in bicicletta guidati dalle GEV – Guardie Ecologiche Volontarie – sempre in prima linea nella tutela ambientale – e dalle guide di Archeologistics in direzione di Gorla Minore. A Gorla Minore invece si svolgerà una camminata condotta dal Gruppo di Cammino con partenza dal Santuario della Madonna dell’Albero.

Tutti i gruppi giungeranno poi presso il Santuario, dove la Pro Loco di Gorla Minore li attenderà con un piccolo rinfresco/merenda, e dove saranno allestiti gli spazi delle Associazioni aderenti e attive nei Comuni del PLIS. Nel pomeriggio si svolgeranno delle attività per bambini e famiglie condotte dalle GEV e dalle Associazioni presenti.

PROGRAMMA:

• 9.30 formazione dei gruppi nei punti di ritrovo

• 10.00 partenza in direzione di Gorla Minore

• 12.00 arrivo dei gruppi presso il santuario della Madonna dell’Albero

• 12.30 – 13.30 rinfresco offerto dal PLIS

• 13.30 – 16.30 attività per bambini e famiglie

PUNTI DI RITROVO NEI RISPETTIVI COMUNI:

• Gorla Minore: Santuario della Madonna dell’Albero

• Cislago: posteggio di Via Cavour all’angolo con Via Papa Giovanni XXIII

• Marnate: posteggio di Via Kennedy, presso il Campo Sportivo

• Rescaldina: posteggio del Cimitero di Rescalda in Via Cardinal Schuster all’angolo con Via Varesina

E’ possibile confermare la propria partecipazione al seguente link: bit.ly/Olonainbicicletta