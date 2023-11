La flora del Campo dei Fiori in un libro

Il 30 novembre allo Spazio Lavit, verrà presentato il manuale “Flora del Campo dei Fiori e delle Prealpi Lombarde – Fotoatlante di specie comuni e rare”.

Gli autori Mario e Umberto Parravicini, entrambi medici, hanno dedicato un omaggio alla flora delle Prealpi Lombarde, in particolare quella del Campo dei Fiori, racchiuso nelle 224 pagine del libro dove si trovano moltissime fotografie scattate nella zona che ritraggono una moltitudine di specie di fiori accompagnate da schede descrittive in italiano e in inglese.

La presentazione del libro si terrà giovedì 27 novembre 2023 alle 18.30 presso lo Spazio Lavit di Varese in Via Giulio Uberti, 42. Saranno presenti gli autori.