Varese a Sanremo per sbloccarsi anche lontano da casa

C’è un’aria positiva in casa Città di Varese, che alla vittoria in campionato contro il Pdhae (leggi qui) ha fatto seguire la grande presentazione del progetto per la ristrutturazione del “Franco Ossola” (leggi qui). Un obiettivo che va ben oltre il campo e che guarda al futuro con grande ambizione. Alle idee della società deve rispondere anche la squadra di Corrado Cotta, che domenica 19 novembre (ore 14.30) sarà ospite della Sanremese.

I biancorossi torneranno al “Comunale” di Sanremo da quel 29 maggio 2022 in cui la squadra di mister Gianluca Porro vinse la finale playoff. Un dolce ricordo che sembra però ormai molto lontano nel tempo. L’obiettivo per la trasferta più lunga della stagione è quello di ottenere la prima vittoria lontano da Masnago. Se infatti il cammino dei biancorossi in casa è stato positivo (16 punti in 7 partite), in trasferta sono arrivati appena 4 punti (su 6 impegni), senza mai riuscire a ottenere il risultato pieno. «Mi aspetto che la squadra faccia la partita e conquisti questa vittoria che ancora ci manca – spiega infatti mister Corrado Cotta alla vigilia della gara -. Fuori casa ci manca qualche punto, anche per questo il gruppo è consapevole di andare a fare la partita. Non ci servono esperimenti ma fare bene e finire al meglio il girone di andata per provare a divertirci nel ritorno; questo è l’impegno che ci siamo presi con la società».

Per la trasferta in Liguria mancherà il difensore centrale Stefano Molinari, che in settimana ha sofferto un problema muscolare, mentre saranno a disposizione Davide Bernacchi e capitan Ferdinando Vitofrancesco, che hanno recupero dai rispettivi problemi fisici, oltre a Lorenzo Mandelli, di rientro dalla squalifica. Davanti ci saranno ancora Stefano Banfi, sempre più uomo copertina di questa squadra, e Sindrit Guri, che cerca ancora il gol che lo possa sbloccare.

Di fronte ci sarà una formazione ambiziosa ma che a inizio stagione ha faticato a trovare risultato, rimanendo incagliata sul fondo della classifica. Da tre partite l’allenatore è il giovane – classe 1991 – Mattia Gori, che dopo le due sconfitte iniziali ha ottenuto il primo punto settimana scorsa in casa della Fezzanese pareggiando 2-2, ma facendosi rimontare dal 2-0. Nelle prime uscite ha cambiato più volte lo schema tattico, passando dalla difesa a 4 a quella a 3 in cerca della migliore soluzione.

«Più che l’avversario dovremo essere bravi a leggere la partita – dice mister Corrado Cotta -. La nostra squadra ha le informazioni per affrontare al meglio ogni possibilitò. Mi aspetto una Sanremese dal grande organico ma un po’ rallentata e che da inizio stagione ha dovuto cambiare un po’ le scelte. È un potenziale inespresso e spero che riparta da settimana prossima».

Prima della partenza per Sanremo i biancorossi verranno salutati dai tifosi: «Fa piacere sentirli vicino – commenta mister Cotta – anche perché la loro mancanza allo stadio si sente, per il pubblico ma anche per i giocatori stessi. È un bel messaggio, sicuramente una cosa positiva che si aggiunge anche al bellissimo progetto presentato ieri sullo stadio».

