Anche a Malnate divieto di petardi e fuochi d’artificio per Capodanno

Anche a Malnate per festeggiare Capodanno non si potranno far esplodere petardi e fuochi d’artificio. L’amministrazione comunale, tramite un’ordinanza, ha emesso il «divieto di far esplodere botti, petardi nonché altri artifici di tipo pirotecnico tra le ore 22:00 del 31 dicembre 2023 alle ore 24:00 del 1° gennaio 2024».

Carissimi cittadini carissime cittadine,

visto l’avvicinarsi della festività di fine anno, considerata la consuetudine di celebrarla con lancio di petardi di vario genere e che gli stessi, anche se leciti e legittimamente acquistati, possono provocare incendi o indurre spavento in persone e animali;

Si è provveduto (allineandoci anche ai comuni limitrofi della provincia di Varese e Como) a firmare l’ordinanza n° 158 del 29/12/23 di divieto di utilizzo di petardi, botti e altri artifici pirotrecnici su tutto il territorio Comunale di Malnate in luoghi pubblici o privati, nelle immediate vicinanze di abitazioni e/o altri luoghi caratterizzati dalla presenza di persone e/o animali, se ciò può provocare nocumento, danno o molestia a persone o animali.

Chiediamo a tutti i cittadini la massima collaborazione anche nel segnalare eventuali trasgressori ai Carabinieri.

Ricordo che segnalare gli eventuali trasgressori significa collaborare con le istituzioni e prevenire incidenti.

Segnaliamo inoltre che sul territorio malnatese sarà garantito il pattugliamento dei Carabinieri.