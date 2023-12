Gallerie da ispezionare: chiusure notturne programmate sulla A9 all’altezza di Como

A partire da lunedì 11 dicembre, la A9 Lainate-Como-Chiasso subirà alcune chiusure per permettere l’ispezione delle gallerie.

Ecco i dettagli:

Lunedì 11 dicembre: lo svincolo di Lago di Como sarà chiuso dalle 12 alle 13 per chi proviene da Chiasso. Si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro.

Dal 11 al 15 dicembre: il tratto tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, sarà chiuso dalle 22 alle 5. Si consigliano i seguenti itinerari alternativi:

Per i veicoli leggeri dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, utilizzare il ramo Maslianico-Ponte Chiasso e proseguire su varie vie per rientrare sulla A9 a Como Centro.

Per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate una volta transitati dal valico commerciale di Ponte Chiasso, percorrere varie vie per rientrare sulla A9 a Como Centro.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.