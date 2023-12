Pomeriggio amaro per la Castellanzese sconfitta 1-0 dalla Clivense

La Castellanzese incappa in una sconfitta casalinga per 1-0 contro la Clivense. Gli uomini di Manuel Scalise subiscono la rete decisiva al 40’ del primo tempo ad opera dell’attaccante classe 2002, Edoardo Colferai. I neroverdi si trovano ora al sedicesimo posto, staccati in classifica proprio dai veneti. Neanche il tempo di riorganizzare le idee, che la Castellanzese sarà impegnata (mercoledì 20 dicembre alle 14.30) a Brusaporto, per il turno infrasettimanale che chiuderà il girone di andata del Girone B di Serie D. I clivensi invece ospiteranno l’Arconatese.

Calcio d’inizio

La Castellanzese schiera un 3-5-2 con Spada tra i pali, davanti a lui Sassaro, Compagnoni e Vavassori. Sulla corsia di destra agisce Tirapelle, dalla parte opposta Reggiori. In cabina di regia Arrigoni affiancato dalle mezze ali Mandelli e Valsecchi. In avanti spazio alla coppia Colombo-Chessa. Partono dalla panchina i due nuovi acquisti Pandini e Lusha, quest’ultimo farà il suo esordio al 34’ del secondo tempo.

Mister Riccardo Allegretti dispone la sua Clivense con un 4-3-3. L’estremo difensore è Pavoni, i due centrali difensivi sono Bragagnolo e Momodu. Nel ruolo di terzino destro viene impiegato Nalesso, mentre a sinistra Kocic. In mezzo la regia spetta a Peres, affiancato da Zuddas e Prandini. Il tridente è composto da Colferai, Errichiello ed il nuovo acquisto Farias.

Primo tempo

La Castellanzese inizia la sfida operando un pressing alto. La prima conclusione è di Chessa con un tiro che si spegne sull’esterno della rete. Intorno al 20’ si accende L’asse Chessa-Colombo, con il primo che accomoda un pallone per il secondo che scarica in porta, impegnando Pavoni. Successivamente è Spada ad essere chiamato in causa con una doppia parata su Momodu, imbeccato da Errichiello. La Castellanzese torna nell’area clivense con una girata di Colombo respinta dal portiere biancoblù. Al 40’ in ripartenza Farias semina la difesa neroverde e serve a rimorchio l’accorrente Colferai che insacca e porta in vantaggio gli ospiti. La prima frazione si chiude senza recupero sul punteggio di 0-1.

Secondo tempo

All’inizio della ripresa la Clivense si avvicina al raddoppio sfruttando un’altra ripartenza conclusa con un tiro di Farias parato da Spada. La Castellanzese prova il tutto e per tutto inserendo anche il neoacquisto Lusha, per potenziare il reparto offensivo. Una grande occasione arriva nel finale con Mandelli che riceve in area un passaggio di Colombo, ma la sua conclusione viene parata da Pavoni in calcio d’angolo. Nel recupero è Errichiello ad avere una chance, ma trova anche lui i guantoni del portiere della Clivense. Sempre durante i 6’ di recupero prima l’ennesima parata di Pavoni su Compagnoni e poi il palo di Colombo negano il pareggio ai ragazzi di mister Manuel Scalise, che escono sconfitti.