Scontro in via Gasparotto, un automobilista ferito

Ambulanze e Polizia Locale in via Gasparotto a Varese per un incidente tra due auto: lo scontro è avvenuto alle 13 di oggi, domenica 17 dicembre, e ha anche procurato alcuni disagi al traffico risolti nell’arco di un’ora e mezza.

Il personale del 118 ha portato le prime cure ai due automobilisti: uno di loro è stato portato, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.

Due pattuglie della Polizia Locale sono state impegnate nei rilievi del caso e hanno gestito la viabilità.