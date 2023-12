Varese a Pinerolo per puntare in alto

L’obiettivo è sempre quello, da inizio stagione: conquistare una vittoria lontano dal “Franco Ossola”, risultato che ancora nella stagione del Città di Varese manca. Riuscire a sbloccarsi in trasferta non è un aspetto secondario, anche perché ora la classifica è più dolce per i biancorossi, ma per puntare ancora più in alto non bastano solo i punti casalinghi.

Domenica 3 dicembre (ore 14.30) i ragazzi di mister Corrado Cotta ci proveranno a Pinerolo, contro una formazione che lotta per evitare la zona playout e che arriva dalla bella vittoria in casa della Fezzanese. I piemontesi, che non avranno a disposizione il figlio d’arte Bellucci per squalifica, in settimana si sono rinforzati facendo tornare la punta Dennis Costantino dal Vado (l’anno scorso a Pinerolo 7 gol in 32 presenze) e pescando dalla lista svincolati il centrocampista Andrea D’Orazio, che se impegnato sarà ex della partita.

In casa biancorossa non ci saranno il difensore Davide Bernacchi, che si è fratturato il naso in settimana durante un allenamento, e pare difficile anche il recupero di Sindrit Guri, colpito duro alla caviglia contro il Derthona e ancora non al meglio. Sulla via del recupero completo sia Federico Zazzi, sia Ismaila Diop – ma per entrambi è difficile che possano anche solo andare in panchina – la scelta di mister Cotta per l’attacco quindi sarà un ballottaggio tra Federico Furlan e Filippo Di Maira, con il morale alle stelle dopo la doppietta di settimana scorsa.

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident e Finazzi Serramenti (GUARDA QUI). Grazie alla diretta vi racconteremo la cronaca dell’incontro azione per azione, preceduta da tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.