Futura senza incertezze: liquidata anche Soverato

Vittoria rapida e netta per la Futura Volley Busto Arsizio che al PalaBorsani liquida in tre set il Volley Soverato con parziali di 25-18, 25-19 e 25-14. Un risultato (3-0) che consente alle biancorosse di restare in scia (-2) alla capolista Perugia a una giornata dalla fine della regular season. La squadra di Amadio, intanto, è certa almeno del secondo posto.

La Futura resta quindi imbattuta tra le mura amiche al termine di una gara senza particolari difficoltà, anche perché le calabresi hanno pagato la stanchezza del viaggio e alcune assenze e partenze anticipate. Se dunque all’andata Busto lasciò un punto a Soverato, stavolta le Cocche hanno viaggiato a pieni ritmi concedendo il minimo sindacale alle ospiti.

Con il passare degli scambi, Amadio ha potuto concedere qualche riposo alle titolari (Conceicao, Bonvicini, Cvetnic e Zanette) dando al contrario spazio alle varie Pomili, Osana (zero errori!), Bosso e Del Core. Una “seconda unità” capace comunque di offrire una prestazione di carattere, anche se il titolo di MVP è andato a Eleonora Furlan (12, con 4 muri), con capitan Tonello top scorer di serata a quota 13 (e a sua volta con 4 muri).

«Oggi abbiamo fatto girare un po’ tutte le giocatrici che si sono fatte trovare pronte alla chiamata aiutandosi a vicenda – spiega un soddisfatto Amadio – È stata una Soverato diversa rispetto a quella dell’andata però noi stiamo giocando davvero bene, nonostante ci siano ancora alcune cose da migliorare. Entriamo tranquilli, contenti e pronti per Messina: poi dovremo fare più punti possibile per arrivare a giocare in casa le sfide decisive dei playoff. Ad oggi la Coppa Italia ha detto che le quattro squadre del nostro girone sono più forti delle altre quattro, ma la pool promozione sarà una cosa diversa rispetto alla gara secca e non è detto che sia così alla fine».

Ora per la Futura c’è la doppia sfida contro Messina, prima in trasferta per l’ultimo match di regular season e poi subito dopo nella gara secca al PalaBorsani per la semifinale di Coppa Italia il 24 Gennaio.