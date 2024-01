La Uyba ospita Roma e cerca tre punti per mettersi in sicurezza

Farfalle contro Lupe: in natura il confronto non si pone nemmeno, ma sotto rete la storia è tutta da scriviere. Domenica 14 gennaio alle 19.30, le luci della e-work Arena si accendono sulla sfida tra le padrone di casa della UYBA Volley Busto Arsizio e la Aeroitalia Roma Volley di coach Cuccarini, attualmente in classifica a +4 sulle biancorosse (diretta Sky Sport e Now Tv).

Quella di viale Gabardi sarà una sfida importante in ottica salvezza: Busto dovrò provare a portare a casa tre punti importanti per la classifica, in vista della fase conclusiva della stagione, anche perché la sfida alle capitoline arriva dopo tre turni combattuti contro Conegliano, Milano e Scandicci, formazioni di alta classifica.

Rispetto alla partita del girone di andata, vinta dalle romane per 3-2, sono cambiate tante cose per entrambe le formazioni. Roma ha perso una giocatrice importante come Celeste Plak (l’olandese è andata al Besiktas, in Turchia) ma ha dimostrato di avere una grande forza nel gruppo e ha saputo così mettere in difficoltà anche formazioni quotate. Busto è stata lasciata da coach Velasco ma ha mostrato di essere in crescita e sta per iniziare anche una fase nuova con la presenza dell’opposta statunitense Skylar Fields pronta a entrare in campo e dimostrare le sue doti tecniche.

Tra le fila bustocche qualche apprensione per Piva e Bracchi, non al meglio della forma ma ancora previste nel sestetto iniziale che dovrebbe completarsi con la regista Boldini in diagonale con Carletti. Con loro ci saranno le centrali Lualdi e Sartori, oltre al libero Zannoni. Dopo i primi scambi giocati a Scandicci, Fields partirà dalla panchina ma con maggiori possibilità di utilizzo. Dall’altra parte dela rete coach Cuccarini dovrebbe schierare il sestetto composto dalla palleggiatrice Bechis in diagonale con la ex Bici; Ciarrocchi e Correa al centro, Rivero e Melli in attacco e Ferrara libero.

Martina Bracchi ha chiaro il valore delle avversarie e mantiene alta la guardia contro una formazione decisamente più alla portata ma da non sottovalutare: «Nelle ultime tre partite abbiamo dimostrato di poterci confrontare anche con le più grandi, almeno a tratti. Roma è una squadra più alla nostra portata, ma ci ricordiamo la gara dell’andata: non sarà semplice, ma proveremo a conquistare i punti che ci servono».

UYBA Volley Busto Arsizio – Aeroitalia Roma Volley Busto Arsizio: 2 Bracchi, 3 Fini (L2), 4 Piva, 5 Fields, 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Cichello.

Roma: 1 Bici, 2 Madan Rosales, 3 Bechis, 4 Rivero, 5 Ciarrocchi, 7 Ferrara (L), 8 Rucli, 9 Valoppi (L2), 11 Silva Correa, 13 Melli, 16 Schwan, 19 Muzi. All. Cuccarini.

Il programma (3a di ritorno) – Savino Del Bene Scandicci – Allianz Vero Volley Milano (13-01-2024 21:00); Prosecco Doc Imoco Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Itas Trentino – Trasportipesanti Casalmaggiore (13-01-2024 17:00); Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo; Igor Gorgonzola Novara – Wash4green Pinerolo

Uyba Volley Busto Arsizio – Aeroitalia Roma Volley (14-01-2024 19:30).

Classifica: Conegliano 44 (15 – 0); Milano 40 (14 – 1); Scandicci 38 (13 – 2); Novara 33 (11 – 3); Chieri 28 (9 – 6); Pinerolo 21 (7 – 8); Vallefoglia 21 (7 – 8); Firenze 19 (7 – 8); Roma 18 (6 – 9); BUSTO ARSIZIO 14 (4 – 11); Cuneo 13 (5 – 10); Bergamo 11 (3 – 12); Casalmaggiore 9 (2 – 12); Trento 3 (1 – 14).