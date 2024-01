Oltre 150 persone per la camminata tra i presepi della Valle del Lanza

“L’Epifania tutte le feste si porta via”. Così recita il proverbio, anche se quest’anno a causa del calendario le festività natalizie hanno goduto di un’appendice, quella di domenica 7 gennaio. C’è chi ne ha approfittato per stare all’aria aperta, come le oltre 150 persone che hanno accolto l’idea delle Guardie Ecologiche della Valle del Lanza per una camminata alla scoperta dei presepi all’interno del Plis.

Un pomeriggio per visitare le bellissime cave di molera, a loro volte vestite a festa con i presepi galleggianti.

Il pomeriggio si è concluso alla Cascina del Trotto con un’esibizione di cornamuse.