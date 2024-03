Eventi per bambini nel weekend del 22, 23 e 24 marzo tra Varese e provincia

Sole e qualche probabile goccia di pioggia in questo primo weekend di primavera. In programma per bambini e famiglie qualche festa dedicata ai fiori, caccia alle uova di Pasqua, laboratori in compagnia di simpatici coniglietti, spettacoli e la possibilità di qualche giro alle giorstre con i Luna Park che riaprono a Varese e a Tradate.

EVENTI

CASCIAGO – Una mattina all’insegna dell’arte e della pace sabato per il 25° compleanno del Kaki Tree Project. il progetto legato all’albero piantato sul sagrato della chiesa di San Giovanni e nato da un seme sopravvissuto al bombardamento atomico di Nagasaki – Il programma

SOMMA LOMBARDO – Domenica 24 marzo 2024 torna l’appuntamento con la Festa al Castello Visconti di Somma Lombardo, mostra mercato di artigianato e sapori, tra natura, cultura, laboratori creativi e attività ludiche per i più piccoli. Facile percorso di visita tra un centinaio di artigiani selezionati – Tutto il programma

MALNATE – Domenica 24 si celebra il Gelato Day. La gelateria Il Solstizio vi aspetta a Malnate per festeggiare insieme e provare il gusto Gaufre de Liège – Tutte le informazioni

ANGERA – Domenica 24 marzo Swap Party alle 15 presso le ex Scuole di Capronno in collaborazione con l’Associazione Il Castellaccio. In occasione della Giornata Mondiale del riciclo, l’evento offre la possibilità a chi si iscrive di esporre e scambiare i propri beni in buono stato – Scopri di più

LOMBARDIA – Sono moltissimi i luoghi che verranno aperti il 23 e 24 marzo in occasione dell’iniziativa Giornate Fai di Primavera 2024 – Ecco l’elenco

SPETTACOLI

VARESE – Domenica il terzo appuntamento della rassegna per bambini e ragazzi di Spazio Yak propone Augusto Finestra, la storia di un bambino tra calcio, amicizia e immaginazione della compagnia Quinta Parete – I dettagli

GALLARATE – Sapore di sale è l’odissea incredibile di una sardina in scena sabato pomeriggio al Teatro Delle Arti con gli attori dela compagnia bolognese La Baracca, pupazzi, ombre e musica – Lo spettacolo

ANGERA – Si intitola Nena lo spettacolo per bambini e famiglie in programma venerdì 22 marzo alle ore 18 negli spazi di Amaltheatro della Compagnia Roggero a Barzola di Angera – Scopri di più

GERMIGNAGA – Dal libro a teatro, a Germignaga in scena “Mio fratello rincorre i dinosauri”. All’ex-colonia elioterapica, va in scena la trasposizione teatrale del best seller Einaudi di Giacomo Mazzarriol, con Christian Di Domenico e la Regia di Andrea Brunello – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Appuntamento di Microteatro seguito da laboratorio creativo a tema Tre uova e un nido con Sara Ghioldi sabato 23 marzo in biblioteca, a partire dall’albo illustrato di Eric Battut “Oh che uovo” – L’iniziativa

ESCURSIONI

INARZO – Domenica mattina l’Oasi Lipu della Palude Brabbia porpone la visita guidata alla Torretta di osservazione Bentornati migratori adatta anche ai bambini dai 9 anni in su- Come partecipare

LEGNANO – Al Parco Alto Milanese rinasce il “Bosco dei Cammini”. Realizzato nel 2004 sul territorio del Comune di Legnano con più di 1.000 alberi è oggi uno spazio attrezzato con sentieri e sedute per vivere il Polmone Verde – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – Una domenica con Amo sul Sentiero del Silenzio per scoprire storia e bellezza del Monte Orsa. Domenica 24 marzo un’escursione guidata e animata con gli Amici del Monte Orsa e la partecipazione dell’attore Andrea Gosetti – Tutte le informazioni

SPORT

CADREZZATE CON OSMATE – Aperte le iscrizioni per la gara podistica solidale in programmma il 24 marzo con diverse categorie, anche per bambini e ragazzi – Tutte le informazioni

SARONNO – La domenica si pattina e si nuota ad un prezzo speciale. Dal 25 febbraio Saronno Servizi Ssd lancia una promo per nuotare e pattinare sul ghiaccio ad un prezzo più che vantaggioso, per una domenica all’insegna del divertimento – Tutte le informazioni

GIOCHI

VARESE – Sabato alla Schiranna riapre il Luna park a Varese e presenta la mascotte Pasqualino. Le giostre saranno a disposizione del divertimento di grandi e piccini sino al 5 maggio – Tutte le informazioni

TRADATE – Dopo l’anteprima della scorsa settimana. riapre al completo con 52 giostreil tradizionale Luna Park di Tradate, con tante novità – Scopri di più

VARESE – Tradizionale Caccia alle uova nel parco di Villa Toeplitz domenica 24 – Come partecipare

BARDELLO – Un pomeriggio A Caccia di uova di pasqua con la Bibliunione di Bardello con Malgesso e Bregano sabato 23 marzo nell’ex municipio di Bardello. Invitati i bambini dai 4 ai 10 anni – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – La nuova giocomerenda proposta domenica pomeriggio al Museo del Tessile si intitola Indovina cosa? Attività gioco gratuita alla scoperta di un misterioso ogetto del museo, rivolta a bambini dai 6 ai 12 anni – L’iniziativa

VARESE – La Città Giardino si prepara alla seconda tappa del Ci.Gio.Va, il torneo di scacchi Under 16. Appuntamento sabato 23 marzo, alle 14.30 nelle sale dell’oratorio di Sant’Ambrogio – Leggi qui

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Nei sabato mattina di marzo la biblioteca ospita un doppio corso di scacchi gratuito: alle ore 9 per ragazzi della secondaria di primo grado e alle ore 10.30 per i bambini della primaria – Come partecipare

CARDANO AL CAMPO – Biblioteca aperta sabato pomeriggio per A che gioco giochiamo? L’invito a provare i giochi da tavolo della Biblioteca è rivolto a grandi e bambini, dai 6 anni in su – La locadina dell’evento gratuito

VENEGONO SUPERIORE – Fino al 24 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca e il sabato mattina è possibile prenotare Library escape – Il segreto della felicità, un gioco di squadra che è una caccia al tesoro tra gli indizi lasicati in biblioteca, adatto anche a famiglie con bambini – I dettagli

LABORATORI

GALLARATE – “Dove andiamo ad abitare?” è il titolo del laboratorio di arte contemporanea per famiglie in programma al MA*GA domenica 24 marzo dalle ore 15 alle 17 e ispirato a una visita guidata alla mostra “Michele Ciacciofera. Condensare l’infinito – Qui tutti i dettagli

INARZO – Domenica pomeriggio l’Oasi Lipu della Palude Brabbia porpone alle famiglie un laboratorio su Popolo delle Api e gli altri insetti impollinatori, guidati da un apicoltore – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Sabato 23 marzo alle ore 10.30 ci sarà il primo appuntamento con il Book Club dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, nella Sala a loro dedicata al primo piano della Biblioteca comunale – Qui tutti i dettagli

VEDANO OLONA – Sabato 23 marzo alle 14,30 “Letture di primavera”, un pomeriggio di racconti e lavoretti dedicati ai bambini dai 3 agli 8 anni al Centro giovani – Scopri id più

GALLIATE LOMBARDO – Nuovo appuntamento sabato pomeriggio in biblioteca con Sulle ali della Fantasia, la lettura animata, questa volta con il teatro kamishibai, e laboratorio a tema a cura di Miriam Falischia – L’iniziativa

ROVELLO PORRO – Sabato 23 marzo alle ore 10.00 in biblioteca si leggono tante storie di Tante uova, per realizzare poi insieme un divertente lavoretto a tema pasquale. Evento gratuito per bambini di 6-10 anni, prenotazione obbligatoria – I dettagli

SAMARATE – Si intirola Uova fiorite il laboratorio gratuito manuale e creativo per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni in programma in biblioteca sabato 23 marzo alle ore 10 per creare delle uova perfette – che sbocceranno – per iniziare bene la primavera – Come prenotare

LONATE POZZOLO – Sabato 23 marzo dalle ore 10 alle 12 si terrà in biblioteca il laboratorio ludico-creativo a cura di Laura Orsolini Ti scrivo una storia – Sfide narrative a colpi di penna. L’incontro è rivolto ai bambini dagli 8 anni – Come partecipare

LEGGIUNO – Lettura animata e laboratorio per bambini gratuito a tema primavera sabato 23 marzo alle ore 15 presso la Biblioteca comunale di Leggiuno –Come partecipare

STORIE

TRADATE – Si intitola Mi leggi una storia? Fiabe per tutti i gusti! l’appuntamento con letture per bambini 3-6 anni di enerdì 22 marzo ore 16:30 in Biblioteca Frera – La locandina

BUSTO ARSIZIO – Parte sabato mattina alle 10.30 dal Parco Viabilandia a Borsano il nuovo tour di “Leggere al Parco” con cui la biblioteca raggiunge i suoi piccoli lettori nei parchi della città con tanti libri e tante storie per bambini fino ai 10 anni – L’iniziativa

CASTELLANZA – Doppio appuntamento con le letture a cura dei volontari di Nati per leggere sabato mattina in biblioteca, alle ore 10 e alle ore 11 per i “lettorini”, bambini di 12-18 mesi, e chi li accompagna –L’iniziativa

JERAGO CON ORAGO – Doppio appuntamento con le letture a cura dei volontari di Nati per leggere sabato mattina in biblioteca per #piccolilettoriforti. Alle alle ore 10 per bambini fino a 3 anni e alle ore 11 per bambini tra 3 e 6anni – Come partecipare

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – Genitori in viaggio con le Mamme in cerchio ad Azzate venerdì 22 marzo alle ore 20.45 per un nuovo incontro dello spazio per genitori di bambini e ragazzi tra 6 e 16 anni. Partecipazione gratuita – I dettagli dell’iniziativa

BUSTO ARSIZIO -Lo Sportello Genitori di Nuove Strade è un aiuto online gratuito alla genitorialità promosso grazie alla collaborazione tra Coop laBanda e Azienda Speciale Consortile Medio Olona – Come accedere al servizio

PER TUTTI – Le Giornate FAI di primavera salutano la nuova stagione. A Varese arriva il Luna Park mentre rappresentazioni, caccia alle uova e concerti anticipano i festeggiamenti della Pasqua – Cosa fare nel weekend