Sinner inarrestabile: vince a Miami ed è il numero 2 del mondo

Quarto torneo stagionale giocato e terzo torneo vinto per Jannik Sinner. Il fenomeno azzurro si aggiudica anche l’ATP 1000 di Miami superando in due set (6-3 6-1) il bulgaro Grigor Dimitrov in appena un’ora e 12′ di gioco.

Per Sinner si tratta del secondo “1000” vinto in carriera (sono i tornei di livello subito inferiore ai quattro Slam) dopo quello conquistato a Toronto nell’estate 2023. Con il successo in Florida (dove ha perso un solo set in tutto il torneo, con Griekspoor) inoltre, il 22enne di San Candido scavalca Carlos Alcaraz e diventa il numero 2 del mondo, alle spalle di Novak Djokovic. Il miglior piazzamento di sempre nel ranking da parte di un italiano.

Nel 2024 il record di Sinner è eccezionale: 20 vittorie e una sola sconfitta, da Alcaraz, nella semifinale di Indian Wells. Per il resto Jannik ha vinto sia gli Australian Open – primo Slam in carriera – sia Rotterdam che è di livello ATP 500.

Ora per l’azzurro inizia la stagione su terra, con Montecarlo, Roma a arrivare quindi al Roland Garros. Sinner proverà a dimostrare di essere tra i primi al mondo anche sul rosso, superficie solitamente meno congeniale rispetto al cemento su cui ha giocato in questi mesi. Ma il Sinner visto nella tournée americana sembra in grado di qualsiasi cosa.