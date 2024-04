“Brusa baluni” e altre storie: al Melo la “disfida” tra Gallarate e Busto

Il Melo di Gallarate giovedì 4 aprile 2024 ospita l’incontro “Büsti Gràndi&Galaràa”, un simpatico (ma anche dotto) confronto sulle tradizioni e la storia delle due città, così vicine eppure così lontane e contrapposte a lungo.

Fin dai tempi in cui i gallaratesi sperimentavano l’ebbrezza del volo, mentre i più prudenti e concreti bustocchi li additivano come “brusabaluni”, prendendoli in giro per gli esperimenti più sfortunati.

Confronto dotto, dicevamo, con due intervistati profondi conoscitori della propria città: da un lato Carlo Magni, presidente dell’Università Popolare di Busto Arsizio, dall’altro Massimo Palazzi, presidente della Società Gallaratese per gli Studi Patri.

Nell’intervista doppia si confronteranno su storia, cultura, tradizioni e folklore delle due città, unite dall’appartenenza all’area dell’Alto Milanese ma anche profondamente diverse, separate fino a inizio Novecento dal fitto bosco della “selva lunga” come anche da due dialetti molto differenti.

L’appuntamento fa parte della serie dei “Giovedì dell’Udm”: si terrà nell’accogliente Sala Planet dell’Università del Melo, a partire dalle ore 15.15.

L’ingresso è libero anche per i non tesserati.