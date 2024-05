A Varese un percorso di auto mutuo aiuto per genitori separati o divorziati

L’associazione di promozione sociale “Il Cortile” offre un percorso di auto-mutuo-aiuto gratuito per genitori separati o divorziati.

I partecipanti si incontreranno a Varese, in Via Brunico 29.

Gli incontri iniziano il 10 maggio alle 20:45, con accoglienza e presentazione.

Le date successive saranno il 17 maggio per discutere l’elaborazione del lutto e la gestione delle emozioni, il 24 maggio si parlerà di responsabilità genitoriali, il 31 maggio verrà affrontata la mediazione familiare e il 7 giugno verranno approfonditi aspetti legali della separazione.

Un’uscita sociale è pianificata per il 9 giugno per una gita in giornata.

Per ulteriori dettagli, contattare genitoriseparati.varese@gmail.com o visitare www.genitoriseparati.eu.