Gli scout di Gallarate nel weekend si raccontano tra pali, corde e fotografie

Prosegue nel fine settimana il percorso di incontri e iniziative aperti alla città per celebrare i cento anni di scautismo a Gallarate.

dopo l’incontro con ilil clown di guerra Marco Rodari, nome d’arte “Claun Il Pimpa”: sabato 18 lo scautismo si racconterà alla città attraverso una mostra fotografica (100 foto per 100 anni, nella Chiesa di San Pietro, dalle 9.00 alle 20.00) che ripercorrerà la storia dello scautismo gallaratese. Ma ci sarà anche una dimostrazione di tecniche e costruzioni che i ragazzi utilizzano nel corso delle attività scout (Pali, corde, squadriglie all’opera), in Piazza Libertà dalle 15.00 alle 19.00, solo in caso di condizioni meteorologiche favorevoli.

Domenica sarà invece il giorno della festa di compleanno che inizierà con la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di S. Maria Assunta alle 11.30 e proseguirà con il pranzo al centro della Gioventù insieme a scout di ieri e di oggi, famiglie e curiosi (maggiori dettagli per la partecipazione sui canali social del gruppo scout).

Le altre iniziative previste per il centenario degli scout di Gallarate

Il percorso proseguirà poi tra settembre e dicembre 2024, con ulteriori iniziative, sempre rivolte alla città e a chi nel territorio si occupa di educazione:

– AQUILE RANDAGE: CREDERE, DISOBBEDIRE RESISTERE, in programma il 21 settembre 2024 alle ore 17.00, un monologo teatrale che racconta una storia vera, di giovani scout, che nel ventennio fascista, quando tutto sembrava perduto, decisero di non abbassare la testa e dare il loro contributo alla resistenza al fascismo

– QUALI SOGNI PER L’EDUCAZIONE DI OGGI? in programma ad ottobre in cui dialogheremo con Alberto Pellai sui temi educativi che oggi sono rilevanti nell’educazione di bambini, ragazzi e giovani;

– DAL FALLIMENTO AD UN NUOVO SOGNO, in programma il 14 novembre 2024 alle ore 21.30 in cui don Claudio Burgio offrirà la sua riflessione sul tema del ruolo degli adulti nell’accompagnare ragazzi e giovani al superamento dei possibili fallimenti che si possono sperimentare nella quotidianità della vita