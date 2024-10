Al Teatro di Varese un concerto per i bambini dell’oncoematologia

La magia dei grandi cantautori e l’energia dei classici del rock in un’unica serata, grazie al concerto benefico di Mdf e Rock School. Il ricavato andrà a Fondazione Giacomo Ascoli per il progetto Il Faro

Da Virgin Radio al Teatro di Varese, sarà Alteria l’ospite speciale del Concerto per il Faro in programma giovedì 14 novembre alle 20.30 al Teatro Apollonio.

Sul palco Mdf e Rock School per concentrare in un’unica serata la magia dei grandi cantautori italiani e l’energia dei classici del rock. Tutti uniti in un crescendo di emozioni a sostegno del Faro, un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese, che Fondazione Giacomo Ascoli sta realizzando in Largo Flaiano.

Dagli anni ‘50 ad oggi, dall’Italia agli Stati Uniti d’America, le band sul palco promettono di trascinare il pubblico in un viaggio nella storia della musica degli ultimi settant’anni attraverso i brani che hanno toccato l’anima di intere generazioni.

Ad aprire le danze saranno gli Mdf, band emergente che al suo debutto, al Miv il mese scorso, ha registrato il tutto esaurito grazie all’energia del cantante Matteo Lovito e alla bravura dei suoi musicisti: Alessandro Manzoni alla tastiera, Mattia Borrelli alla batteria, Francesca Tavino al basso, Angelo Licco e Diego Bruno alle chitarre e Giovanni Bruno alla Fisarmonica. Quella che propongono è una selezione di brani capace di catturare l’essenza della musica italiana in un’esperienza coinvolgente che spazia da Lucio Battisti a Loredana Bertè e Samuele Bersani, da Fabrizio De André a Cesare Cremonini e Lucio Dalla.

A seguire la Rock school di Mitzi (il cantante, al secolo Andrea Dal Santo) e i suoi musicisti: Tank Palamara alla chitarra, Ares Cabrini alla batteria, Marcello Suzzani al basso e Antonio Perkins Scavuzzo alle tastiere. Insieme saliranno sul palco per ripercorrere la storia del rock dalle origini ad oggi. Un live ricco di emozioni scandite dai successi Beatles e dei Led Zeppelin, e poi via passando per Pink Floyd, Tina Turner, Nirvana, Queen e infine Linkin’ Park, System of a Down e Rammstein.

Con Mdf e Rock school e la straordinaria partecipazione di Alteria di Virgin Radio, il Concerto per il Faro promette una serata intensa di memorie ed emozioni da vivere sulle note della musica che ha fatto storia dagli anni ‘50 ad oggi, in Italia e nel mondo. Ad impreziosire la performance degli artisti il Coro voci bianche del Civico Liceo musicale di Varese: 30 bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni diretti da Angela Ballerio ed Elena Altemani.

Il ricavato sarà destinato alla Fondazione Giacomo Ascoli per completare la ristrutturazione dell’immobile degradato di Largo Flaiano e trasformarlo nel Faro di Varese, un edificio elegante all’ingresso di Varese, fra i due Ospedali, in cui accogliere le famiglie dei bambini ricoverati, in modo da migliorarne la qualità di vita, e anche medici specializzandi e ricercatori dell’Università Insubria di Varese che lavorano in Ospedale e studiano le malattie per aumentare le guarigioni.



Per partecipare alla serata è richiesta un’offerta minima di € 15 a persona.

Prenotazione biglietti e maggiori informazioni a questo link https://donazioni. fondazionegiacomoascoli.it/ concerto-per-il-faro/.