Escursione a piedi a Cislago: biblioteca, Giardino di Castelbarco e chiesa di Santa Maria della Neve

Venerdì 15 novembre vi aspetta l’ultimo appuntamento del programma di escursioni a piedi gratuite nel Parco Pineta e nei Parchi Insubria Olona: per questa occasione vi portiamo a conoscere il Comune di Gazzada Schianno.

Alle ore 9.30 partiremo dalla biblioteca di Cislago, per poi addentrarci nel paese e visitare i giardini di Castelbarco, di fronte al Castello Visconti Castelbarco. I giardini con impostazione alla francese da parco del Castello sono diventati oggi parco pubblico. Ripercorreremo la storia di questi luoghi prima di spostarci a visitare la chiesa di Santa Maria della Neve, al cui interno sono custoditi meravigliosi affreschi di fine ‘400 e inizio ‘500. Tra questi, troviamo raffigurato l’episodio miracoloso a cui si rifà l’intitolazione della Chiesa.

Il percorso della lunghezza di circa 4km è facile. Torneremo al punto di partenza.

“CHE STORIA, È VENERDÌ. Percorsi tra biblioteche, sentieri e monumenti” vi porterà a conoscere diversi luoghi, paesi e paesaggi con una visita anche alle biblioteche, custodi della storia e promotrici di conoscenza.

GRATUITO, PER TUTTI, TUTTO L’ANNO. Escursioni a piedi nel Parco Pineta e nei parchi Insubria Olona. Le passeggiate seguono percorsi facili e per tutti. La durata media di ogni uscita è di circa 3 ore.

POSSO ISCRIVERMI A PIU’ ESCURSIONI? Si certo: devi compilare un modulo per ogni escursione che ti interessa che trovi al seguente link –> bit.ly/chestoriaèvenerdì

CI SONO COSTI? Le escursioni sono gratuite grazie al finanziamento del parco Pineta e dei parchi Insubria-Olona, www.ateinsubriaolona.it.

UNA VOLTA COMPILATO IL MODULO, SONO GIA’ ISCRITTO O DEVO FARE ALTRO? La compilazione del modulo equivale all’iscrizione. Riceverai un promemoria con le indicazioni del punto di ritrovo e altri suggerimenti per la visita nei giorni precedenti la data prevista dell’escursione. Solo se vi fossero annullamenti o modifiche per cause di forza maggiore, saremo noi a contattarti al recapito telefonico o email che avrai lasciato nel modulo.

Compila il modulo: bit.ly/chestoriaèvenerdì

Consulta la locandina con tutti gli appuntamenti: bit.ly/locandine2024

HAI BISOGNO DI ALTRE INFORMAZIONI? Ci puoi contattare a eventi@parcopineta.it oppure 328.8377206.