Una piccola Hogwarts al Sacro Monte di Varese: il Borducan è pronto a ospitare i Giochi della Magia

Al via i Giochi della Magia 2024. Ecco come partecipare

Nell’anno del suo centenario il Borducan non smette di sorprendervi. Dal 19 ottobre al 3 novembre il romantic hotel più famoso del Sacro Monte si trasformerà in una piccola Hogwarts dove vivere un’esperienza magica e senza precedenti.

Giochi della Magia 2024: gli eventi

Laboratori magici, cene con spettacoli, merende golose ricche di pozioni e anche week-end al chiaro di luna: il programma 2024 è ricco di eventi e iniziative.

Cene magiche con spettacolo “Lezioni di divinazione”

Nella sala grande, alle 19.30, sarà possibile cenare “a sorpresa2 con altri maghi (saranno esperti quanto te o sarai tu a doverti difendere da inaspettati incantesimi?). La sala del camino, il quartiere generale dell’Ordine della Fenice, sarà destinata ai maghi che vogliono tenersi strette le loro pozioni; qui la cena sarà servita alle 20.30.

Le cene magiche si terranno sabato 19, venerdì 25, sabato 26, giovedì 31 ottobre, venerdì 1 e sabato 2 novembre.

Il menu

Le cene magiche di questa quarta edizione saranno per la prima volta fuori dallo stile classico del Borducan.

Antipasto gioviale delle 4 casate, da condividere con il tavolo: finger food a sorpresa.

Menù dell’Elfo Kreacher

Portata principale a scelta tra gnocchetti tutti i gusti più uno (gnocchi di diversi colori e sapori a sorpresa) e Pork Pie (pulled pork di maialino da latte nella tortina di sfoglia con il fondo di cottura e purè di patate).

Menù dell’Elfo Dobby (fino a 8 anni)

Portata principale a scelta tra hambuger scoppiettante e risotto tutti i gusti più uno (tradizionale risotto giallo dai mille gusti servito con le pistole magiche TiriVispi Wisley)

A seguire, coppa incendiaria dei maghi (coppa con gelato, crumble, crema pasticciera e frutta flambé) e per finire calderone magico (calderone da condividere con caramelle, leccalecca, fragole con cioccolato bianco, mela caramellata).

Ad accompagnare la serata ci sarà il Mago Mattia che quest’anno ha preparato qualcosa di diverso, originale e indicato a tutti i maghi che abbiano già compiuto il decimo anno di età.

Laboratori di magia per bambini

Harry Potter, Hagrid, Piton, McGranitt, Mago Mattia: sono alcuni dei protagonisti di questa edizione dei laboratori della magia che si svolgeranno dalle 15.00 alle 18.00 nei pomeriggi dei Giochi della Magia.

Quest’anno tutti i laboratori e gli spettacoli si svolgeranno all’interno della Sala dell’Oratorio del Sacro Monte, con accesso esattamente di fronte al Borducan. Gli eventi saranno confermati anche in caso di maltempo.

Domenica 20 ottobre

Incontro con il Guardiano delle chiavi e il Professore di Arti Oscure Hagrid e Piton

Bambini 6 euro, Adulti accompagnatori gratis

In oratorio spettacoli a rotazione senza orari fissi durante tutto il pomeriggio – BIGLIETTI 20 ottobre QUI

Domenica 27 ottobre

Harry Potter spettacolo con cappello parlante e bolle di sapone

Bambini 6 euro, Adulti accompagnatori gratis

In oratorio spettacoli a rotazione senza orari fissi durante tutto il pomeriggio – BIGLIETTI 27 ottobre QUI

Venerdì 1 novembre

Harry Potter e McGranith lab di bacchette

Bambini 10 euro, Adulti accompagnatori gratis

In oratorio spettacoli alle 15.00, 16.00, 17.00 – BIGLIETTI 01 novembre QUI

Domenica 3 novembre “Primo giorno a Hogwarts” con Mago Mattia e Professor Piton

Bambini 6 euro, Adulti accompagnatori gratis

In oratorio spettacoli alle 15.00, 16.00, 17.00 – BIGLIETTI 03 novembre QUI

Merende magiche e golose

Cioccorane, cioccolate di Felix Felicis, amortentia, succo di mandragola e altre pozioni: dopo i laboratori di magia il Borducan vi aspetta per una golosa merenda.

Non mancherà la torta di compleanno di Harry Potter, quest’anno con qualche golosa novità.

Dalle 15.00 il bar del Borducan è aperto per la merenda. Da quest’anno è possibile acquistare il Saltafila, ovvero il biglietto (uno per tavolo) che permette di prenotare il tavolo e riservarlo per la merenda. Il costo del biglietto per tavolo è di 5,00€ e con lui si piotrà scegliere in anticipo il menù di ciascun commensale.

I pacchetti tra i quali scegliere includono una bevanda più un dolce.

Il bar durante i pomeriggi sarà aperto dalle 15:00 alle 20:00 circa.

Pacchetto “una notte al castello” (cena + pernottamento + colazione)

Al Borducan sarà possibile anche quest’anno vivere l’esperienza del pernottamento nella camera a tema, con dettagli che richiamano la magia, nascosti in ogni angolo. La camera 8 del Borducan si trasforma in una delle stanze del castello e la vista sui laghi di notte, sotto alla luna, potrebbe davvero farvi sentire come nei film.

Il pacchetto è completamente personalizzabile: da un minimo di 2 ad un massimo di 4 persone, è possibile acquistare il biglietto per ciascuna delle date in cui ci sono le cene magiche.

Scegli la data, seleziona il numero di ospiti e scegli la cena per ciascuno dei maghi presenti!

Se invece volete godere di una serata più tranquilla, la camera allestita è disponibile tutte le sere nel periodo dal 18 al 3 novembre, con prenotazione sul sito.

